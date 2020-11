Drie missies Call of Duty: Black Ops Cold War onthuld, waaronder een in Amsterdam

Raven Software heeft informatie vrijgegeven over drie missies van Call of Duty: Black Ops Cold War, waaronder een in Amsterdam. Cold War is het directe vervolg op de originele Black Ops en in een nieuwe blogpost met ‘kleine spoilers’ geeft Raven senior creative director Dan Vondrak een blik op drie verhaalmissies: Nowhere Left to Run, Fracture Jaw en Desperate Measures.

Black Ops Cold War verschijnt op 13 november voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows. De Standard Edition krijgt een prijskaartje van €69,99 (€57,49 bij Amazon) en de Cross-Gen Bundle gaat €74,99 kosten (AllYourGames voor €67,90). Bezitters van de Cross-Gen Bundle kunnen hun PlayStation 4/Xbox One-versie kosteloos upgraden naar de PlayStation 5/Xbox Series X-versie.

Nowhere Left to Run

Nowhere Left to Run, dat zich afspeelt in 1982, is de eerste missie van de game. In deze missie zien we oude bekenden Woods en Mason plus de nieuwe held Russell Adler. Het bevat een schietpartij op een Amsterdams dak, voordat het wordt afgesloten met actiefilmachtige achtervolging op een Turks vliegveld met een RC-auto volgestopt met explosieven.

Fracture Jaw

Het tweede level van de verhaallijn, Fracture Jaw, neemt de speler door middel van een flashback mee naar Vietnam, waarin zij een helikopter mogen besturen en grondgevechten kunnen voeren door oerwouden en rijstvelden. Tijdens de missie herbeleven spelers een ontmoeting met Perseus, een schimmig figuur op een missie om de wereldwijde machtsverhoudingen te destabiliseren en de loop van de geschiedenis te veranderen.

Desperate Measures

In Desperate Measures hebben spelers de taak om achter de vijandelijke linies te gaan en als dubbelagent het KGB-hoofdkwartier te infiltreren. Door gebruik te maken van de nieuwste technologie uit de jaren tachtig, inclusief aangepast gereedschap en prototypische machines, krijgen spelers meerdere manieren om hun doel te bereiken.