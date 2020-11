Black Friday 2020 van start gegaan: alleen de beste aanbiedingen op een rij

Het is de week van Black Friday, maar dat betekent niet dat je ook daadwerkelijk tot vrijdag moet wachten. Veel shops zijn namelijk al begonnen met het koopjesevenement om de drukte enigszins te verspreiden over de week. Er zijn daardoor al verschillende leuke koopjes met hoge kortingen te scoren.

Op deze pagina houden we een overzicht bij met de beste deals, zodat jij er zeker van kan zijn dat het product in kwestie niet ergens anders goedkoper is te vinden. Het merendeel van de aanbiedingen zijn tot en met maandag 30 november (Cyber Monday) beschikbaar, echter kunnen producten natuurlijk uitverkocht raken. Op Black Friday (27 november) zullen er ook nog verschillende exclusieve deals worden gepubliceerd met speciale kortingen die alleen die dag beschikbaar zijn.

Gaming

Jaarabonnement PlayStation Plus

Een PlayStation Plus-abonnement voor 12 maanden is in de aanbieding voor €44,99. Deze aanbieding loopt tot en met 30 november bij Bol.com, Game Mania en MediaMarkt.

Nintendo Switch Lite: New Horizons Edition

De Nintendo Switch Lite: New Horizons Edition (turquoise en koraal) is in de aanbieding bij Amazon Duitsland voor €208. Elders vanaf €269. Deze bundel komt met Animal Crossing: New Horizons (digitale code) en 3 maanden Nintendo Switch Online.

Super Mario Maker 2 voor Nintendo Switch

De nieuwste Super Mario Maker-game is in de aanbieding bij Amazon Nederland voor slechts €34,61. Bij de concurrentie wordt deze game aangeboden vanaf €44,99.

Xbox- en PlayStation-games

Nintendo Switch



ASUS RT-AC86U Router

De ASUS RT-AC86U is een krachtige router, geschikt voor nagenoeg iedere woning. Momenteel voor €99 (elders vanaf €148,40) bij MediaMarkt.

Smartphones en smartwatches

Smartphones van Oppo

Bij de MediaMarkt is Oppo A91 in de aanbieding voor €229 (elders €246,18). De Oppo A72 is bij Amazon Nederland voor slechts €183 te verkrijgen (elders €199).

Samsung Galaxy M31

De Samsung Galaxy M31 met 64GB opslagruimte is deze week in de aanbieding bij Coolblue en Bol.com voor €229 (21,5% goedkoper dan vorige week). Het toestel draait op Android 10 en heeft een 6,4-inch scherm.

Televisies

LG OLED55BX6LB (55-inch OLED)

De LG OLED55BX6LB is een haarscherpe 4k oled-tv voor slechts €1077 bij MediaMarkt.



Sony KD-55XH9005

Al in het bezit van een PS5 of Xbox Series X? De Sony KD-55XH9005 haalt alles uit de nieuwe consoles dankzij de HDMI 2.1-aansluiting. Nu voor €899 bij bij PlatteTV (normaal €1299).

Google Chromecast Ultra

Google bracht de Chromecast Ultra op de markt om optimaal gebruik te maken van 4k en deze week kun je de handige mediaspeler aanschaffen bij de MediaMarkt voor €59 in plaats van €79. De Google Chromecast Ultra maakt jouw oude televisie weer slim.

Speakers en headsets

Sonos One, Beam en Sub

De Sonos One SL is in de kleuren wit en zwart te bestellen bij Bol.com voor €133 en wordt normaal voor €199 verkocht. Het model met spraakondersteuning is bij Bol.com te koop voor €166 euro in zwart en wit (normaal €229). De Sonos Beam en Sub zijn inmiddels uitverkocht.

Samsung soundbars

Wil je een einde maken aan dat blikkerige geluid van je televisie? Bij MediaMarkt zijn de hoogwaardige soundbars van Samsung erg aantrekkelijk geprijsd. Je kan kiezen uit de volgende modellen: Samsung HW-T420 voor €99 (elders €142,61), Samsung HW-Q60T voor €299, (elders €375), Samsung HW-Q70T voor €399 (elders €448,99) en het vlaggenschip, de Samsung HW-Q950T, kost nu €999 (elders vanaf €1249). Inmiddels zijn de soundbars voor deze bedragen ook beschikbaar bij Bol.com.

Sony WH-1000XM3

Ben je op zoek naar een high-end koptelefoon die ook nog eens draadloos is? Kijk niet verder, want de Sony WH-1000XM3 is in onze ogen een van de beste opties op de markt. De prijs ligt doorgaans rond de €250, maar op dit moment is de headset bij Amazon Nederland, Bol.com en MediaMarkt in de aanbieding voor slechts €199.

Google Nest Mini

De tweede generatie van de Google Nest Mini speaker biedt graag een luisterend oor en doet dat tijdens Black Friday voor een scherpe prijs. De slimme speaker is bij Bol.com voor slechts €29 te bestellen en kost bij de concurrentie €49,99.



Apple AirPods-modellen

Bij MediaMarkt zijn beide AirPods-modellen in de aanbieding: AirPods (2019) voor €133 (elders vanaf €138,33) en de AirPods Pro voor €204,95 (inmiddels bij Amazon voor €203,15).

Samsung Galaxy Buds

Wil je draadloze oordopjes voor een lager prijskaartje, bekijk dan eens de Galaxy Buds van Samsung die nu eveneens scherp geprijsd zijn: Samsung Galaxy Buds voor €66 (elders €89,95) en de Samsung Galaxy Buds+ voor €99 (elders €109,95).

Tablets, computers en laptops

iPad 2020 met 32GB

De nieuwste iPad 10,2-inch (32GB) is nu in de aanbieding bij Amazon Nederland voor €366. In Nederland wordt de tablet doorgaans aangeboden voor €379,95 en dat is voor een product van Apple een welkome korting.

Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

De Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) is een van de populairste Android-tablets op de markt vanwege zijn aantrekkelijke prijs en goede hardware. Tijdens Black Friday betaal je bij de MediaMarkt geen €195, maar slechts €166.

Opslag

Samsung 860 EVO 1TB

De Samsung 860 EVO 1TB is een betrouwbare en snelle SSD, waarmee jij je nieuwe of oude pc/laptop een flinke boost kan geven. Nu slechts €99,90 bij MediaMarkt en bij de concurrentie vanaf €124,95.

Domotica

Amazon Ring

De camera’s en slimme deurbellen van Amazon-merk Ring zijn momenteel voor mooie prijzen beschikbaar. Dit zijn de producten die in de aanbieding zijn bij MediaMarkt: Ring Doorbell 3 voor €139, Ring Doorbell 1 voor €69, Ring Video Doorbell Pro voor €179 (elders vanaf €259), Ring Video Doorbell 3 Chime voor €189, Ring Floodlight Cam voor €199 (elders vanaf €249) en Ring Alarm Kit voor €199. Deze prijzen gelden ook bij Bol.com, Amazon en Coolblue.

Google Nest Hub

De Google Nest Hub is de basis van jouw slimme huis en tijdelijk scherp geprijsd bij Coolblue en MediaMarkt voor slechts €64. Het slimme apparaat met 7-inch touchscreen wordt normaal aangeboden voor €84.

Speelgoed

LEGO Shop

Op 27 november om 00:00 start het Black Friday in de LEGO Shop en iedere dag worden er verschillende producten met maximaal 20% korting aangeboden. Het evenement loopt tot en met 30 november (Cyber Monday). Naast de deals zijn er ook twee cadeaus te bemachtigen: LEGO 40410 Charles Dickens Tribute (alle aankopen vanaf €150) en LEGO 5006293 Strijdwagen (exclusief bij aanschaf van het LEGO 10276 Colosseum).

Stofzuigers van Dyson

Tijdens Black Friday kun je profiteren van mooie kortingen op de luxe stofzuigers van Dyson. Je kan bij de MediaMarkt een keuze maken uit de Dyson Cyclone V10 Animal voor €366 (elders vanaf €494), Dyson Big Ball Multi Floor voor €249 (elders vanaf €299), Dyson Cinectic Big Ball Absolute voor €429 (elders vanaf €499), Dyson Cinectic Big Ball Multifloor voor €329 (elders vanaf €399) en de Dyson Big Ball Parquet voor €249.

iRobot

Laat je liever een robot het werk doen, ga dan voor de slimme stofzuigers van iRobot. De iRobot Roomba i7+ kost nu €699 (elders vanaf €778,99) en de iRobot Roomba i7158 wordt voor €499 (elders vanaf €629) aangeboden.

Abonnementen

KPN Internet/televisie en mobiel

Bij het afsluiten van een internet & televisie-abonnement heb je de keuze uit meerdere opties: zes maanden korting voor €35, SuperWifi (t.w.v. €199), Sony WH-1000XM3-koptelefoon met ruisonderdrukking (t.w.v. €249,99) of de Sonos One (t.w.v. €219,99). Verder krijg je €100 korting op je AirPods bij aanschaf van de iPhone 12 of iPhone SE en voor de Samsung Galaxy S20 en Note 20 is er een cashhback beschikbaar van €100.

Overige

GoPro Hero8 Black Holiday Bundle

De Hero8 kost bij de MediaMarkt slechts €333 en is bij de concurrentie te koop voor €379. Deze Holiday Bundel bevat, naast de HERO8 Black, een 32GB SD kaart, een headstrap, een shorty en een extra batterij.



30 procent korting op Warehouse Deals op Amazon.de

Je krijgt vanaf 10 tot en met 30 november maar liefst 30 procent korting op de Warehouse Deals op Amazon.de. Dit zijn producten die zijn geretourneerd en waarvan in de meeste gevallen alleen de doos beschadigd is. Ze worden daarom goedkoper aangeboden en momenteel krijg je nog eens 30 procent extra korting.