Diablo IV Ultimate Edition nu beschikbaar voor pre-order

Blizzard Entertainment heeft Diablo IV Ultimate Edition aangekondigd, die exclusieve content voor de game bevat. De Ultimate Edition komt met natuurlijk met de game en daarnaast zijn er verschillende in-game items, zoals mounts, emotes en armor-sets, beschikbaar. Naast deze items ontvangen spelers die de Diablo IV Ultimate Edition kopen een Premium Battle Pass met 20 Tier Skips en een exclusieve cosmetische items.

Diablo IV Ultimate Edition

Je kan bij Bol.com nu een pre-order plaatsen voor de fysieke versie van Diablo IV Ultimate Edition. De digitale versie van de Diablo IV Ultimate Edition geeft spelers vroegtijdige toegang tot de open bèta, die loopt van 17 tot en met 19 maart, gevolgd door een publieke bèta die loopt van 24 tot en met 26 maart. Spelers ontvangen ook een Light Bearer Mount en vier dagen eerder toegang tot de volledige game wanneer het op 6 juni wordt uitgebracht.

De Ultimate Edition heeft ook verschillende exclusieve items voor andere games van Blizzard, waaronder Diablo III, World of Warcraft en Diablo Immortal. Deze items bestaat uit de Inarius Wings en Inarius Murloc Pet voor Diablo III, de Amalgam of Rage Mount voor World of Warcraft en de Umber Winged Darkness Cosmetics Set voor Diablo Immortal.