De beste aanbiedingen tijdens de Bol.com 10-daagse

De Bulk 10-Daagse van Bol.com is vandaag van start gegaan en dat betekent weer een overschot aan aanbiedingen. Vanaf 21 september t/m woensdag 30 september kunnen alle bezoekers van Bol.com profiteren van flinke kortingen die kunnen oplopen tot 60%. Daarnaast wordt er iedere dag een nieuwe categorie en/of merk uitgelicht.

Bol 10-daagse

De Bulk 10-Daagse heeft enkele interessante aanbiedingen voor de liefhebbers van technologie. Voor de gamers is er Ghost of Tsushima voor €49,99, F1 2020 voor €44,49 en Red Dead Redemption II voor €24,99. Op de telefoons van Samsung loopt de kassakorting op tot 70 euro.

Voor de Philip Hue-gebruikers is er de 2+1-actie. Plaats drie artikelen in je winkelwagen en ontvang het goedkoopste artikel gratis. Maximaal zes actie-artikelen per klant. De lampen kun je daarna aansturen met de Google Home, die voor €59 is te verkrijgen. Google Home is een slimme speaker die je bedient met je stem en ook ondersteuning heeft voor de slimme Philips Hue-lampen.