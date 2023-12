Datalek bij Insomniac: alles wat we weten over Wolverine, Spider-Man 3, Venom en X-Men

Hackers claimen meer dan 1,3 miljoen bestanden te hebben vrijgegeven die afkomstig zijn van Insomniac Games, een studio van Sony en de ontwikkelaar achter de populaire Marvel’s Spider-Man-serie voor de PlayStation-consoles. Het datalek bevat gedetailleerde informatie en gameplaybeelden van hun aankomende game Wolverine en toekomstige titels, waaronder een Venom-game, Spider-Man 3, X-Men, een nieuwe Ratchet & Clank en nieuwe IP’s.

Insomniac Games datalek

Wolverine

Volgens de gelekte roadmap zal Wolverine in 2026 exclusief worden uitgebracht voor de PlayStation 5. De game zou 40 missies tellen en goed zijn voor minimaal 15 uur aan speeltijd. Spelers kunnen verschillende soorten gameplay verwachten, waaronder gevechten vol met actie, stealth, puzzels en natuurlijk uitgebreide baasgevechten. Deze gevechten spelen zich af in Hubs en Shared Spaces. Hubs zijn grote ruimtes die meerdere missies, activiteiten, snel reizen, voertuigen en voetgangers ondersteunen. Shared Spaces zijn kleine ruimtes die worden gedeeld door meerdere missies. Er zijn ook activiteiten naast de hoofdmissies: Living Memory (puzzels), Bounties, Jobs (gevechten), Lores om te verzamelen en Salvage voor het upgraden van het pak.

Here’s official report of the Insomniac Hacker Leak – Ransomware Group Rhysida did it – They asked Sony for $2Mil or they were going to leak a Million Files – Sony said “No you won’t” – Hackers sed “Hold my Beer” Now ????#Insomniac #InsomniacGames pic.twitter.com/kMIeGuqMdh — Player 2 (@Player2_Gaming) December 19, 2023

Wolverine heeft verschillende vaardigheden tijdens gevechten. Een combo-systeem met lichte en zware aanvallen, Power Attacks om vijanden de lucht in te lanceren, Critical Strikes die vijanden met weinig gezondheid in Special States met één klap doden, en een dodge die lage niveau vijanden doodt. Er zijn ook twee slots beschikbaar voor speciale vaardigheden: Tornado Spinning-aanval, Armor Buster, Hot Claws en Shock Wave Slashes. Tijdens aanvallen kun je ook vijanden in gevaren gooien, aanvallen uitvoeren vanuit springen, parkour en ontwijken, gevaren benutten en objecten als wapens gebruiken.

Het healthsysteem is regenererend, wat agressie bevordert. Logan genereert een kleine hoeveelheid passieve health. Wanneer Logan schade oploopt, is het verlies aan gezondheid gedurende een korte tijd herstelbaar, wat wordt aangeduid als Ghost Health. Hoe meer aanvallen je tijdens dat tijdsbestek landt, hoe sneller het herstelt.

Leaked Gameplay footage of the New Wolverine Game pic.twitter.com/JC5UW5luqC — O.T.G (@365OTG) December 19, 2023

In Wolverine zijn er ook missies die je moet voltooien door tactisch door de wereld te sluipen. Gebruik de Senses van Wolverine om doelen te volgen, hurk om niet gezien te worden, verberg je in bomen, struiken en andere objecten, fluit om vijanden naar je toe te lokken, gooi objecten om afleiding te creëren, pak lichamen op en verberg ze, schakel vijanden uit vanaf de grond en van bovenaf. Vijanden patrouilleren in groepen, ontdekken lichamen en kijken omhoog in bomen. Bij het uit het zicht verliezen, wordt een spookbeeld van de speler getoond.

Jean Grey is in Wolverine een speelbaar personage. Grey is een hybride vechter op zowel afstand als in het directe gevecht, die gebruikmaakt van psychische vaardigheden en telekinese. Ze kan sprinten, zweven en vliegen. Grey kan ontwijken en een psychisch schild creëren om aanvallen te blokkeren. In vijf missies neem je de rol aan van Jean Grey en in 8 tot 10 missies zal ze jou ondersteunen. Walter is een andere bondgenoot, die in twee missies als mens en Sasquatch aanwezig zal zijn.

In het Wolverine-universum tref je drie vijandelijke facties. De Reavers, gevestigd in Madripoor, zijn cyborg-huurlingen onder de controle van Sinister. Uitgerust met cybernetische ledematen en energiewapens, vormen zij een geduchte tegenstand. Aan de andere kant van de wereld, in Japan, bevindt zich The Hand, een ninja-sekte geleid door Deathstrike, waar demonen huishouden met bloedmagieaanvallen. Ten slotte, in zowel Madripoor als Avalon, worden Sentinels ingezet. Deze robots, ontworpen om mutanten te vangen, maken gebruik van krachtige energiewapens en verpletterende melee-aanvallen.

Je moet in ieder geval zes bazen verslaan:

Proto Sentinel (Trask Tower NYC) is een halfgebouwde Sentinel met melee- en laserogenwapens. De speler kan op de Sentinel klimmen om hem te verslaan.

is een halfgebouwde Sentinel met melee- en laserogenwapens. De speler kan op de Sentinel klimmen om hem te verslaan. Omega Red (Burns Alaska) maakt gebruik van tentakels gemaakt van carbonadium die Logans genezingsfactor kunnen stoppen en de levenskracht uit zijn vijanden kunnen onttrekken.

maakt gebruik van tentakels gemaakt van carbonadium die Logans genezingsfactor kunnen stoppen en de levenskracht uit zijn vijanden kunnen onttrekken. Deathstrike (Shinjuku en Fortress) hanteert adamantium klauwen en bloedmagie. Het eerste gevecht vindt plaats in Shinjuku, Japan, en het laatste gevecht is in het Hand-bolwerk in het landelijke bergwoud.

hanteert adamantium klauwen en bloedmagie. Het eerste gevecht vindt plaats in Shinjuku, Japan, en het laatste gevecht is in het Hand-bolwerk in het landelijke bergwoud. Alpha Sentinel (Madripoor) is een enorme robot die krachtige melee-aanvallen en energiewapens gebruikt. De speler moet op de Sentinel klimmen om aan te vallen en hem te vernietigen.

is een enorme robot die krachtige melee-aanvallen en energiewapens gebruikt. De speler moet op de Sentinel klimmen om aan te vallen en hem te vernietigen. Sabretooth (Canadian Institute en Avalon Plaza) is een meedogenloze melee-vechter met een genezingsfactor. Twee gevechten omvatten het Institute in Canada en het plein van Avalon.

is een meedogenloze melee-vechter met een genezingsfactor. Twee gevechten omvatten het Institute in Canada en het plein van Avalon. Sinister (Avalon Laboratory) is een wetenschapper en geavanceerde geneticus met psychische krachten en regeneratie. Sinister heeft zowel gerichte als melee psychische aanvallen.

Venom: Lethal Protector

Venom: Lethal Protector biedt een geheel nieuwe verhaallijn die naadloos voortbouwt op de gebeurtenissen van Spider-Man 2 en de weg vrijmaakt voor Spider-Man 3. In deze opzichzelfstaande ervaring, die 8 tot 10 uur duurt, krijgen spelers de mogelijkheid om tussen Venom en Spider-Heroes te schakelen. De NYC-wijken zijn besmet door Carnage, wat zorgt voor een intense en uitdagende omgeving.

De game telt 12 missies en 3 eindbaasgevechten, waarbij spelers de hoofdverhaallijn kunnen volgen. Maar er is ook voldoende optionele content beschikbaar, waaronder quests, uitdagingen, bases, misdaden en verzamelobjecten.

Venom: Lethal Protector moet in het tweede kwartaal van 2025 verschijnen voor de PlayStation 5 en zal beschikbaar zijn voor $49,99. Daarnaast komt er een Ultimate Edition met Spider-Man 2.

Spider-Man 3

Over Spider-Man 3 is nog weinig informatie beschikbaar, maar een van de presentaties lijkt te suggereren dat Cindy Moon een speelbaar personage gaat worden en dat het Goblin Army aanwezig zal zijn als opponenten. Het project is eind 2023 van start gegaan met een klein team en de systemen, functies en verhaallijnen moet nog worden bepaald. Spider-Man 3 moet in 2028 verschijnen en dat zou gepaard kunnen gaan met de lancering van de PlayStation 6, hoewel een PS5-versie gezien het ontwikkelingsbudget zeker niet zal ontbreken.

Op een slide van een presentatie is te zien dat er is gesproken om de game in twee versies uit te brengen; het eerste deel in 2027 en het tweede deel in 2028. Beide versies zouden $49,99 moeten kosten. De kans dat dit gaat gebeuren lijkt echter niet bijzonder groot te zijn.

Ratchet & Clank

Uit het lek blijkt dat de laatste Ratchet & Clank geen financieel succes is geworden, maar desondanks komt er in 2029 een nieuwe game uit. Mogelijk gaat deze game dienen als showcase voor de PlayStation 6. De game verschijnt mogelijk als Ratchet & Clank: Rag Tag Team. Er is niet veel gelekt van deze titel, maar het lijkt erop dat Ratchet, Clank, Rivet en Kit samenwerken, net zoals werd getoond aan het einde van Rift Apart.

X-Men

De eerste X-Men-game van Insomniac Games moet in 2030 verschijnen. Verdere informatie over de titel is op dit moment nog niet beschikbaar. Insomniac lijkt een gedeeltelijk exclusieve overeenkomst te hebben gesloten met Marvel voor het gebruik van de X-Men in zijn games, volgens een intern document dat de licentievoorwaarden voor X-Men beschrijft. Hoewel het document mogelijk verouderd is, staat erin dat Marvel tot het einde van 2035 geen X-Men-games mag uitbrengen of aankondigen op consoles, pc’s of streamingplatforms, en evenmin een X-Men-personage mag gebruiken als competitief element in een game. Er is echter een uitzondering voor X-Men-personages die verschijnen in “multi-familie Marvel-games (zoals Avengers, Guardians of the Galaxy)”, en Marvel behoudt de rechten op kinderspellen en bepaalde X-Men-titels uit de jaren 1990.