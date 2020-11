Cyberpunk 2077 lijkt releasedatum te halen: nieuw lek toont gameplaybeelden en verpakking

Goed nieuws voor de mensen die uitkijken naar de release van Cyberpunk 2077, want het lijkt nagenoeg zeker dat de game niet opnieuw wordt uitgesteld. Op Reddit werd er afgelopen weekend namelijk een afbeelding gedeeld, waarop de gesealde verpakking van de game is te zien. Kort na publicatie volgde er ook nog een 20 minuten durende video met nieuwe gameplaybeelden, hoewel de ontwikkelaar deze snel offline liet halen.

Cyberpunk 2077

Het beeldmateriaal dat door de Reddit-gebruiker werd gepost bevat vermoedelijk nog niet de ‘day one’-update die CD Projekt RED gaat uitbrengen. De releasedatum van Cyberpunk 2077 werd onlangs met 21 dagen verschoven naar 10 december, wat een derde vertraging betekende voor een game die oorspronkelijk in april zou worden gelanceerd.

In oktober suggereerde Adam Kicinski, ceo van de studio, dat het uitstel te wijten is aan specifieke problemen met de Xbox One- en PS4-versie. “De game voor pc is klaar en speelt goed op consoles van de volgende generatie en het bedrijf rondt het proces rond de huidige consoles af”, zei hij.

Volgens Kicinski was het een moeilijke beslissing, maar zal het uitstel leiden tot een betere reactie op het product, wat zal resulteren in betere verkoopcijfers. “De beslissing was niet gemakkelijk, maar we weten dat er maar één release is en de eerste indruk is cruciaal.”

Vorige week bracht CD Projekt Red de eerste beelden van Cyberpunk 2077 op consoles uit. Een nieuwe video van 10 minuten schakelt tussen de gameplaybeelden van Xbox One X en de nieuwe Xbox Series X, waarvoor op de releasedatum direct een update zal klaarstaan.

Cyberpunk 2077 wordt op 10 december uitgebracht voor pc, Xbox One, Xbox Series X | S, PlayStation 5, PlayStation 4 en Stadia. In 2021 zal een volledige next-gen-versie van Cyberpunk 2077 worden uitgebracht. Deze update wordt gratis aangeboden voor bezitters van de Xbox One- en PlayStation 4-versie.