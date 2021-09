Coolblue start loting voor nieuwe voorraad PlayStation 5 (Disk & Digital)

De PlayStation 5 is alweer 10 maanden beschikbaar in Nederland, maar aan de beperkte beschikbaarheid is nog weinig veranderd. Dat heeft met meerdere factoren te maken, waaronder het wereldwijde tekort aan chips, de uitbraak van het coronavirus en de aanhoudende vraag. Ondanks deze problemen zijn er nog altijd meer PS5’s dan PS4’s verkocht in dezelfde periode sinds de lancering.

Geïnteresseerden hebben daarnaast nog steeds forse concurrentie van scalpers. Deze groep probeert zoveel mogelijk PS5-consoles te bemachtigen, om ze daarna op Marktplaats voor de hoofdprijs te verkopen. Gelukkig zijn er ook retailers die niet simpelweg een nieuwe PlayStation 5 voorraad online gooien, maar een loting organiseren. Het goede nieuws is dat er deze week weer een nieuwe mogelijkheid is om deel te nemen.

Coolblue heeft ditmaal drie bundels beschikbaar voor acceptabele prijzen: PS5 Disk Edition met Ghost of Tsushima en extra controller (€641,97), een Disk-bundel met F1 2021 en een extra controller (€626,73) en er is nog een PS5 Digital Edition met extra controller (€467,98). Je hebt tot donderdag 23 september 10:00 om je in te schrijven. Let op dat je slechts 1 e-mailadres en telefoonnummer gebruikt, zodat je niet uit de loting wordt gehaald vanwege valsspelen. Op dezelfde dag neemt Coolblue telefonisch contact op met de winnaar en mocht je op dat moment niet bereikbaar zijn, dan ontvang je een e-mail met instructies.

In de afgelopen 14 dagen hebben er meerdere drops plaatsgevonden. Op 8 september waren beide versies beschikbaar via Bol.com, Amazon Duitsland en Amazon Italië. Het is daarbij goed om te weten dat de zojuist genoemde partijen vrijwel altijd op woensdagochtend de consoles beschikbaar maken. Daarnaast was het vorige week de beurt aan MediaMarkt met een groot aantal zelf samengestelde bundels.