Black Friday 2021 bij Coolblue: alle aanbiedingen op een rij

Coolblue Black Friday 2021

Gaming

PlayStation Plus - Een PlayStation Plus-abonnement voor 12 maanden is in de aanbieding voor €39,99. Deze aanbieding loopt tot en met 29 november bij MediaMarkt en Bol.com. Update → Nu nog goedkoper bij StartSelect (€37,82) met kortingscode TWINITY.

Xbox Game Pass - Via een eenvoudig uit te voeren handeling kun je maar liefst 36 maanden Xbox Game Pass Ultimate krijgen voor ongeveer €90. Dit is overigens ook mogelijk buiten de Black Friday-periode.

Ubisoft Store - De Ubisoft Store doet net als in voorgaande jaren mee aan Black Friday. Tijdens de Black Friday Sale 2021 in de Ubisoft Store ontvang je 20% extra korting met code BF20 en daarnaast is Tom Clancy’s Splinter Cell Chaos Theory voor de pc zelfs gratis beschikbaar.

Xbox Series S - Helaas zullen de PlayStation 5 en Xbox Series X nog steeds nagenoeg niet verkrijgbaar zijn, maar voor Xbox Series S is er wel een goede deal beschikbaar. De console van Microsoft is namelijk in de aanbieding bij Bol.com voor €265.

Nintendo Switch OLED - Geen aanbieding, maar we willen er toch even melding van maken dat de console bij Bol.com uit voorraad beschikbaar is. De Switch OLED is elders niet verkrijgbaar.

Nintendo Switch - De Nintendo Switch (2019) is tijdens Black Friday 2021 in de aanbieding bij MediaMarkt. De console (neon-versie) met Mario Kart 8 Deluxe en drie maanden Nintendo Switch Online wordt momenteel in de kleur neon aangeboden voor slechts 289 euro.

PlayStation-games

Xbox-games

Speelgoed

LEGO aanbiedingen :

Smartphones

iPhone SE - De iPhone SE-modellen zijn bij Coolblue in de aanbieding. Je hebt de keuze uit de iPhone SE met 64GB voor €449 (normaal €489) of de 128GB-versie voor €489 (normaal €527). De toestellen zijn beschikbaar in de kleuren zwart, wit en rood.

Samsung Galaxy S21 Plus - De Samsung Galaxy S21+ met 128GB opslaggeheugen en 8GB werkgeheugen is tijdens Black Friday in de aanbieding bij Amazon Duitsland voor slechts €750 (inclusief verzendkosten naar Nederland). Dat is een korting van bijna €200, want de goedkoopste aanbieder in Nederland vraagt maar liefst €924 voor het toestel.

OnePlus - Tijdens Black Friday zijn er verschillende OnePlus smartphones in de aanbieding, waaronder de OnePlus 9 Pro voor slechts €699. Deze modellen doen mee aan de promotie:

Tablets

iPad Air - De iPad Air is vrijwel nooit in de aanbieding en daarom vallen ook nu de kortingen relatief laag uit. Het model met 64GB is beschikbaar bij Coolblue voor €579 (normaal €629) en de 256GB-versie kost €769 (normaal €829).

iPad Pro – De iPad Pro met 11-inch scherm kost tijdens Black Friday €829 bij Coolblue (normal €883) en dit betreft de variant met 128GB opslaggeheugen. Voor de 256GB-versie moet €939 worden neergeteld en dit model kost normaal €998. Het model met 12,9-inch kost €1129 (normaal €1159), maar bij de MediaMarkt is een betere deal te vinden voor de 256GB-versie (€1111).

Smartwatches/fitness

Apple Watch SE – Bij Coolblue zijn verschillende Apple Watch SE-modellen, inclusief de Nike-versie. De 40mm-versie kost €270 (normaal €298,25) en de 44mm-versie is beschikbaar voor €300 (normaal €328,25). Je hebt de keuze uit de volgende modellen:

Samsung Galaxy Watch 4 – De smartwatch van Samsung doet ook mee aan Black Friday. Je hebt bij Coolblue keuze uit de standaard Watch 4 in 40 mm voor €219 (normaal €239) of de 44 mm-variant voor €229 (normaal €255). Daarnaast is er de Watch 4 Classic in 42 mm voor €289 (normaal €315) of de 46 mm-versie voor €305 (normaal €340). Alle modellen komen met twee gratis bandjes t.w.v. €89,99. Ook beschikbaar bij Bol.com en MediaMarkt.

Garmin Venu 2 – De Garmin Venu 2 in zwart is in de aanbieding bij de Bol.com voor €279 (normaal €324). Dit gezondheidshorloge helpt jou je gezondheid te monitoren en verbeteren. Met de nieuwe Health Snapshot functie krijg je in 2 minuten een compleet beeld van je gezondheid. Tijdens die 2 minuten meet het horloge onder andere je stress, hartslag en je zuurstofsaturatie.

Televisies

LG C1 OLED48C11LB – Deze prachtige 48-inch OLED-televisie is momenteel voor slechts €799 bij Bol.com. Elders wordt dit model aangeboden voor €959.

Sony Bravia XR-77A80J - Ben je op zoek naar een OLED-televisie en wil je direct groot uitpakken dan is de Sony Bravia XR-77A80J een werkelijk schitterende keuze. Het enorme scherm van 77-inch is tijdens Black Friday voor €2989 te verkrijgen bij MediaMarkt. Dat is een korting van maar liefst €200 op de reguliere prijs en goedkoper is de XR-77A80J tot op heden niet geweest. Bij aanschaf van de televisie ontvang je een PlayStation Store-voucher t.w.v. €100.

Sony OLED 55A80J en 65A80J – Deze prachtige OLED-televisies van Sony zijn nu erg scherp geprijsd en bij aanschaf ontvang je ook nog eens een PlayStation-voucher t.w.v. €100 cadeau. De 55-inch is te koop voor €1299 (normaal €1599) en het 65-inch model is beschikbaar voor €1699 (normaal €2199).

Sony LCD XR-55X92J en 65X92J - Ga je liever voor een lcd-televisie met full-array local dimming en 120Hz, dan zijn de Sony XR-55X92J en 65X92J een goed alternatief. De 55-inch is te koop voor €888 (normaal €999) en het 65-inch model is beschikbaar voor €1111 (normaal €2199).

Audiovisueel

Apple AirPods - Bij MediaMarkt zijn beide AirPods-modellen in de aanbieding: AirPods voor €119 normaal (€143) en de AirPods Pro voor €198,95 (normaal €219). Ook beschikbaar bij Bol.com en Amazon.

Samsung Galaxy Buds Plus - Tijdens Black Friday zijn de Samsung Galaxy Buds+ bij MediaMarkt te bestellen voor slechts €59 (normaal €80,99). De derde generatie Buds+ bieden je een langere accuduur, hogere geluidskwaliteit en een betere besturing.

Harman Kardon Citation One MKII - Dit duopakket van Harman Kardon speakers wordt tijdens Black Friday aangeboden bij MediaMarkt voor slechts €279 (normaal €349).

Google Chromecast - De Chromecast maakt iedere domme televisie weer slim en deze week kun je de mediaspeler aanschaffen bij de MediaMarkt voor €29 in plaats van €39. Ook beschikbaar bij Bol.com.

Laptops

MacBook Air - De MacBook Air met Apple's eigen M1-soc is beschikbaar bij MediaMarkt voor €888 (normaal €979). Dit model beschikt over 8GB werkgeheugen, een 7-core gpu en 256GB opslaggeheugen. Ook beschikbaar bij Bol.com.

Opslag

Samsung T7 2TB (extern) - De Samsung T2 is te koop bij MediaMarkt voor €189 (normaal €243) en verkrijgbaar in drie kleuren. Dit model is een compacte en draagbare SSD voor al jouw extra opslag.

Samsung 980 Pro – Deze uiterst snelle SSD is in de aanbieding bij Alternate voor €124,90 (normaal €144). De Samsung 980 Pro is ook geschikt voor de PlayStation 5, maar dan moet je wel zelf een heatsink plaatsen.

Domotica

Philips Hue - Voor de Philips Hue-fans is er ook een prachtige aanbieding, want de starterkit is beschikbaar voor €69,99 (normaal €139,99). Het pakket bestaat uit twee Hue White & Color Ambiance-lampen met E27-fitting (1100 lumen) en een Bridge om de lampen ook aan te kunnen sturen via het internet.

Amazon Ring - De slimme Ring Doorbell van Amazon is voor slechts €39 beschikbaar bij MediaMarkt. De Ring videodeurbel wired is een slimme deurbel die je eenvoudig op je bestaande deurbelbedrading aansluit. Zo heeft de deurbel continu stroom en heb jij altijd de beveiliging bij de voordeur. Ook beschikbaar bij Bol.com.

Google Nest Hub - De Google Nest Hub is de basis van jouw slimme huis en tijdelijk scherp geprijsd bij MediaMarkt voor slechts €55. Het slimme apparaat met 7-inch touchscreen wordt normaal aangeboden voor €84.

Google Nest Hello – De slimme deurbel van Google is in de aanbieding bij MediaMarkt voor €169 (normaal €189). Met de Google Nest Hello Video Deurbel weet je altijd wie er voor je deur staat. De smart-deurbel toont overdag en in het donker haarscherpe beelden van HD-kwaliteit. Ook beschikbaar bij Bol.com.

Google Nest Learning Thermostat – Met de stijgende gasprijzen is een slimme thermostaat geen overbodige luxe en de Nest Learning Thermostat (derde generatie) is een van de mooiste en beste oplossingen. Het apparaat kost nu €169 bij MediaMarkt en wordt normaal voor €222 aangeboden.

Huishoudelijk

Philips Airfryer - De dagdeal van 24 november is de Philips Airfryer Essential HD9200/90 voor €59 (normaal €109). Daarnaast zijn ook de duurdere Airfryer-modellen scherp geprijsd.

Stofzuigers/Luchtbehandeling

Dyson V8 Total Clean – Dit model is de goedkoopste snoerloze stofzuiger van het bedrijf. Het model is tijdens het Black Friday-evenement voor €299 te verkrijgen en dat is een korting van €100 op de adviesprijs.

Dyson V10 Absolute – De V10 is een iets krachtiger uitvoering en heeft een langere accuduur. Tot en met Cyber Monday is de stofzuiger beschikbaar voor €499 en dat is een korting van €50 op de reguliere prijs van €499.

Dyson V12 Slim Complete – Het laatste snoerloze model dat deel uitmaakt van de promotie is de V12 Slim Complete. De stofzuiger wordt normaal voor €629 aangeboden en is nu in de aanbieding voor €579, oftewel een korting van €50.

Dyson V15 Detect Absolute – Het vlaggenschip van de Dyson-stofzuigers is te bestellen bij MediaMarkt voor €599 (normaal €649). De producten van Dyson zijn gedurende het jaar nooit met flinke kortingen te verkrijgen en we verwachten niet dat de prijs nog veel verder zal duren.

Dyson Cinetic Big Ball – Toch liever een stofzuiger met snoer? Geen probleem, want de Dyson Cinetic Big Ball Multi Floor 2 en Cinetic Big Ball Absolute 2 zijn beide in de aanbieding voor respectievelijk €329 (normaal €399) en €429 (normaal €499).

Dyson 360 Heurist – De robotstofzuiger van Dyson is momenteel afgeprijsd van €999 naar €699. Door de slimme lasers maakt de stofzuiger een virtuele kaart van de ruimte zodat hij niets overslaat en obstakels vermijdt.

Dyson Pure Hot+Cool Link luchtreiniger/verwarmingsventilator (2016) – De Dyson Pure Hot+Cool is in de aanbieding voor €399 en dat is een korting van €80 op basis van de adviesprijs. De Dyson Pure Hot+Cool Link luchtreiniger/verwarmingsventilator verwarmt en verkoelt het hele jaar door en reinigt tegelijkertijd de lucht om je heen.

Dyson Pure Humidify+Cool Luchtreinigingsventilator/luchtbevochtiger (2020) – Deze 3 in 1: Luchtreiniger, ventilator is afgeprijsd van €699 naar €599. De Dyson luchtreinigingsventilator met luchtbevochtiging helpt de luchtkwaliteit te verbeteren. Het HEPA-filter en actief koolstoffilter vangen gassen en deeltjes op.

Providers

KPN - Black Friday 2021 is vandaag al van start gegaan bij KPN. Deze deals zijn beschikbaar van maandag 15 november tot en met Cyber Monday 29 november. Je kan bij het afsluiten van een 1-jarig internetabonnement (Internet, Internet & TV of Alles-in-één) kiezen uit meerdere cadeaus: een Xbox Series S, een Philips Smart TV (32PFS6906), 6 maanden korting op Internet & TV of twee KPN SuperWifi-punten voor uitstekende wifi overal in huis.

Online.nl - Tijdens de Black Friday-periode krijg je standaard 6 maanden korting ter waarde van €105 en betaal je geen aansluitkosten van €30. Daarnaast krijg je bij Online.nl de keuze uit drie cadeaus: Apple AirPods 2, Zyxel wifi-punt om het wifi-bereik in de woning te vergroten of een cashback van €70 die wordt verrekend met je nota ná uitvoering van twee succesvolle incasso’s. De AirPods en het Zyxel-punt worden vanaf 4 weken na oplevering van je internetverbinding verstuurd.