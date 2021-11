Coolblue Black Friday 2021 – De beste aanbiedingen op een rij

Coolblue is vandaag al begonnen met zijn Black Friday-evenement en net als vorig jaar zitten er weer een aantal prachtige koopjes tussen van producten die normaal gesproken niet worden afgeprijsd. Om het voor jou zo eenvoudig mogelijk te maken hebben we de beste deals voor je op een rij gezet. We zullen dit artikel continu blijven updaten met nieuwe deals en we hopen je dan ook snel terug te zien.

Coolblue Black Friday 2021

We zijn dit artikel nog aan het updaten. Bekijk ons volledige Black Friday overzicht hier.

Smartphones

iPhone SE – De iPhone SE-modellen zijn bij Coolblue in de aanbieding. Je hebt de keuze uit de iPhone SE met 64GB voor €449 (normaal €489) of de 128GB-versie voor €489 (normaal €527). De toestellen zijn beschikbaar in de kleuren zwart, wit en rood.

OnePlus – Tijdens Black Friday zijn er verschillende OnePlus smartphones in de aanbieding, waaronder de OnePlus 9 Pro voor slechts €699. Deze modellen doen mee aan de promotie:

Tablets

iPad Air – De iPad Air is vrijwel nooit in de aanbieding en daarom vallen ook nu de kortingen relatief laag uit. Het model met 64GB is beschikbaar bij Coolblue voor €579 (normaal €629) en de 256GB-versie kost €769 (normaal €829).

iPad Pro – De iPad Pro met 11-inch scherm kost tijdens Black Friday €829 bij Coolblue (normal €883) en dit betreft de variant met 128GB opslaggeheugen. Voor de 256GB-versie moet €939 worden neergeteld en dit model kost normaal €998. Het model met 12,9-inch kost €1129 (normaal €1159), maar bij de MediaMarkt is een betere deal te vinden voor de 256GB-versie (€1111).

Smartwatches

Apple Watch SE – Bij Coolblue zijn verschillende Apple Watch SE-modellen, inclusief de Nike-versie. De 40mm-versie kost €270 (normaal €298,25) en de 44mm-versie is beschikbaar voor €300 (normaal €328,25). Je hebt de keuze uit de volgende modellen:

Samsung Galaxy Watch 4 – De smartwatch van Samsung doet ook mee aan Black Friday. Je hebt bij Coolblue keuze uit de standaard Watch 4 in 40 mm voor €219 (normaal €239) of de 44 mm-variant voor €229 (normaal €255). Daarnaast is er de Watch 4 Classic in 42 mm voor €289 (normaal €315) of de 46 mm-versie voor €305 (normaal €340). Alle modellen komen met twee gratis bandjes t.w.v. €89,99.

Domotica

Amazon Ring – De slimme Ring Doorbell van Amazon is voor slechts €39 beschikbaar bij Coolblue. De Ring videodeurbel wired is een slimme deurbel die je eenvoudig op je bestaande deurbelbedrading aansluit. Zo heeft de deurbel continu stroom en heb jij altijd de beveiliging bij de voordeur.