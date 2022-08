‘Call of Duty: Warzone 2 verschijnt op 16 november’

De releasedatum van Call of Duty: Warzone 2 is mogelijk onthuld dankzij een document van Activision. Het document bevat een lijst met Activision-titels die in de rest 2022 zullen verschijnen, waaronder Warzone 2 met een releasedatum van 16 november.

Call of Duty: Warzone 2

Het gelekte document in kwestie zou afkomstig zijn van Activision en bevat een aantal andere releasedata van andere games, waaronder een voor World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic (26 september) en de pre-order datum voor Diablo 4 (8 december). Mocht de gepubliceerde informatie kloppen dan zou Warzone 2 slechts drie weken na de komst Warfare 2 worden uitgebracht.

Lang hoeven we overigens niet te wachten op de officiële aankondiging. Op 15 september houdt Activision namelijk het Call of Duty: Next-evenement. Tijdens dit evenement zullen er nieuwe details over Warzone 2 worden onthuld. Dit is waarschijnlijk ook de plaats waar we officieel iets zullen horen over de releasedatum van de game.