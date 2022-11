Call of Duty-serie krijgt in 2023 ‘full premium release’

Activision heeft aangekondigd dat het in 2023 de volgende premium release in de Call of Duty-serie gaat uitbrengen. Het nieuws werd bekendgemaakt tijdens de presentatie van de laatste kwartaalcijfers.

Lees ook → Call of Duty: Modern Warfare II krijgt betaalde DLC voor single- en multiplayer

Call of Duty: Modern Warfare

“Activision kijkt ernaar uit om in 2023 voort te bouwen op het huidige momentum, met plannen voor volgend jaar waaronder de meest robuuste Call of Duty live operaties tot nu toe, de volgende volledige premium release in de jaarlijkse serie en nog meer boeiende free-to-play ervaringen op meerdere platforms,” aldus het bedrijf.

Het gaat vermoedelijk niet om een geheel nieuwe game in een andere periode, maar om een betaalde uitbreiding van Sledgehammer. Deze uitbreiding zou heel veel content bevatten en daarom wordt er gesproken over een ‘full release’. De volgende nieuwe Call of Duty-game van Treyarch komt in 2024 op de markt.

Daarnaast komt Infinity Ward naar verluidt ook nog met een ‘greatest hits’-mappack dat de beste maps van alle Call of Duty-games moet bevatten. Het mappack zou in het tweede jaar van Call of Duty: Modern Warfare II worden uitgebrachte als betaalde dlc.

Call of Duty: Modern Warfare II is de snelst verkopende game in de serie. In de eerste drie dagen na de release op 28 oktober werd er een omzet gegenereerd van 800 miljoen dollar en in 10 dagen werd de grens van 1 miljard dollar doorbroken. Het oude record was in handen van Black Ops 2 uit 2012, dat 15 dagen nodig had om deze mijlpaal te bereiken.