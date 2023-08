Call of Duty: Modern Warfare III krijgt releasedatum: 10 november 2023

Activision heeft bekendgemaakt dat Call of Duty: Modern Warfare III op 10 november 2023 wordt uitgebracht. De aankondiging van de releasedatum volgde een reeks lekken en speculaties. De teaser trailer voor het spel werd gedeeld via de officiële kanalen van Call of Duty.

Call of Duty: Modern Warfare III

Sledgehammer Games, de studio die in het verleden onder andere verantwoordelijk is geweest voor Call of Duty: WWII en Advanced Warfare, is de ontwikkelaar van de Call of Duty: Modern Warfare III. Dit werd bevestigd door de teaser die ze op hun eigen social media-accounts hebben gedeeld.

Modern Warfare 3 is een vervolg op Modern Warfare II en er wordt beweerd dat het elementen zal bevatten van de vorige Call of Duty-game, zoals operators, wapens en bundels. Het rapport vermeldt ook dat kaarten en modi uit Modern Warfare 2 zullen worden overgenomen in de nieuwe titel, waardoor fans en spelers kunnen genieten van bekende inhoud in een vernieuwde ervaring.

Bloomberg meldde in februari dat Activision aanvankelijk van plan was om dit jaar een aanzienlijke uitbreiding voor Modern Warfare II uit te brengen. Echter, volgens bronnen binnen het bedrijf, werd deze uitbreiding omgezet in een volwaardige game. Activision streeft ernaar om met deze nieuwe Call of Duty-titel een ervaring te creëren die aanvoelt als een op zichzelf staande AAA-game, maar tegelijkertijd ook fungeert als een uitbreiding van Modern Warfare II.