Call of Duty Modern Warfare III: logo en artwork opgedoken

De volgende game in de Call of Duty-serie is Modern Warfare III. Op Twitter zijn de onderstaande afbeeldingen opgedoken, die een aankomende promotie tonen voor Modern Warfare 3 in combinatie met Monster Energy.

Call of Duty: Modern Warfare III

Het promotiemateriaal toont artwork met het logo van de game, Captain Price en wat sommige fans suggereren als de terugkeer van Vladimir Makarov. Call of Duty: Modern Warfare III is naar verluidt een vervolg op de game van vorig jaar, Modern Warfare 2, en is ontwikkeling bij Sledgehammer Games.

Activision bevestigde eerder deze maand al dat operators, wapens en bundels uit Modern Warfare 2 zullen worden meegenomen naar de volgende game. Daarnaast zullen ook maps en modi uit de huidige game worden overgezet naar Modern Warfare 3.

Verder werd bekendgemaakt dat de eerste details over het onthullingsevenement van de game zullen worden vrijgegeven tijdens de aankondiging van Season 5 van Modern Warfare 2 en Warzone 2, dat naar verwachting begin augustus zal plaatsvinden.