Call of Duty: Modern Warfare II krijgt betaalde DLC en nieuwe Advanced Warfare-game in ontwikkeling

Call of Duty: Modern Warfare II verschijnt later deze maand en zal verschillende maps bevatten van de gelijknamige game die in 2009 werd uitgebracht. Daarnaast komt Infinity Ward volgens Insider Gaming ook nog met een ‘greatest hits’-mappack dat de beste maps van alle Call of Duty-games moet bevatten.

Call of Duty: Modern Warfare II

Het mappack zou in het tweede jaar van Call of Duty: Modern Warfare II worden uitgebrachte als betaalde dlc. Activision heeft geen plannen om in 2023 een nieuwe Call of Duty-game uit te brengen en dit is een methode om de sales volgend jaar en de eerste helft van 2024 op peil te houden. Het is nog niet exact duidelijk wat de inhoud zal zijn, maar geremasterde maps vormen de basis.

In het verleden was het normaal dat nieuwe maps in Call of Duty-games via betaalde dlc werden geïntroduceerd, maar in de afgelopen jaren werden de maps kosteloos beschikbaar gemaakt en lag de nadruk voornamelijk op de verkoop van de premium Battle Pass en cosmetisch items. De standaard Battle Pass, dlc-maps en wapens zullen nog steeds gratis zijn voor alle spelers, aldus de bronnen.

Call of Duty: Advanced Warfare II

Daarnaast zijn de eerste geruchten opgedoken over de volgende Call of Duty-game van Sledgehammer Games. Volgens insider Ralph Valve gaat het om een opvolger van het in 2014 uitgebrachte Call of Duty: Advanced Warfare, een titel die door fans nou niet direct als een van de beste games in de serie wordt gezien. De studio had aanvankelijk willen voortborduren op de personages uit Vanguard, echter was de game simpelweg niet populair genoeg en moest er een nieuw plan worden bedacht.

Valve verwacht dat Call of Duty: Advanced Warfare II in 2025 uitkomt. Sledgehammer zou verder ook nog een futuristische draai kunnen geven aan Call of Duty: Warzone. De volgende Call of Duty-game van Black Ops-ontwikkelaar Treyarch moet in 2024 worden gelanceerd.