Call of Duty: Modern Warfare III – Zombies aangekondigd

Activision heeft de nieuwe Zombies-modus van Call of Duty: Modern Warfare III onthuld. Treyarch is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van deze populaire modus, die voor het eerst aanwezig zal zijn in een Modern Warfare-game.

Call of Duty: Modern Warfare III – Zombies

In de cinematische trailer krijgen gamers een voorproefje van de open-wereld ervaring, waarin spelers worden uitgedaagd om hun krachten te bundelen met andere pelotons om de hordes ondoden het hoofd te bieden.

“Maak je klaar om geconfronteerd te worden met een overweldigende horde ondoden, terwijl de leden van Operation Deadbolt zich wagen aan complexe missies. Ze nemen de rollen van Soap en zijn team op zich in een ultieme poging om Zakhaev en Terminus te stoppen voordat ze meer kostbare bronnen kunnen roven. Dit alles terwijl ze proberen de huidige dreiging in bedwang te houden,” verkondigt Activision op hun blog.

“Modern Warfare Zombies belooft het beste van de Modern Warfare mapfuncties en systemen te combineren met de beproefde eigenschappen van Treyarch Zombies. Deze nieuwe draai aan de geliefde spelmodus wordt gelanceerd naast de Campagne en Multiplayer bij de release van Modern Warfare III. Maak je op om de invasie onder controle te houden in steeds uitdagender wordende gebieden, boordevol kenmerkende Zombies-elementen en een schat aan geheimen om te ontdekken.”

“Sta paraat voor een open-wereld, speler-tegen-omgeving (PvE) overlevingservaring, gedeeld met andere squads, aangevuld met speciale verhaalmissies. Verwacht een scala aan unieke elementen, uitdagende situaties en meeslepende cinematische momenten die de belangrijkste verhaalwendingen versterken.”

Call of Duty: Modern Warfare III verschijnt op 10 november 2023 voor PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc via Steam en Battle.net. De game is de rechtstreekse opvolger van het in 2022 uitgebrachte Modern Warfare II. Het nieuwe deel zal kenmerken overnemen uit de voorgaande editie, zoals operators, wapens en bundels. Verder worden maps en spelmodi uit Modern Warfare 2 geïntegreerd in de aankomende titel.