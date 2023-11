Aanbieding: Call of Duty Modern Warfare III gratis bij PlayStation 5 en Xbox Series X

Call of Duty: Modern Warfare III wordt gelanceerd op 10 november 2023, en als je nog geen PlayStation 5 of Xbox Series-console hebt, is er nu een aantrekkelijke aanbieding beschikbaar. Gedurende een tijdelijke periode ontvang je de game gratis bij de aanschaf van een PS5 Disk Edition of Xbox Series X. Deze aanbieding is beschikbaar bij de meeste aanbieders.

Call of Duty: Modern Warfare III aanbieding

PlayStation 5

Voor de PS5-bundel kun je terecht bij verschillende retailers, waaronder MediaMarkt (€489), Bol.com (€494), NedGame (€488) en Coolblue (€489). Deze bundel bevat uiteraard de console, een DualSense-controller en een voucher waarmee je de volledige digitale versie van Call of Duty: Modern Warfare III kunt installeren. Opvallend is dat de prijs van deze bundel zelfs lager is dan de adviesprijs van €549,99 voor de PS5-console alleen. Je ontvangt de PS5 op vrijdag 10 november in huis.

Xbox Series X | S

De Xbox Series X met Call of Duty: Modern Warfare III is beschikbaar bij Bol.com (fysieke versie/€489) en Coolblue (fysieke versie/€489). Deze bundel wordt op 10 november geleverd en bevat een fysieke kopie van de game. Het goedkoopste model zonder game wordt elders aangeboden voor €539.