Call of Duty: Black Ops Cold War wordt op 26 augustus gepresenteerd

Na een hele reeks teaser, lekken en geruchten is vandaag eindelijk bekendgemaakt dat Call of Duty: Black Ops Cold War de volgende game wordt in de populaire franchise. De nieuwe Call of Duty-game werd bevestigd door een video die op de teasersite van PawnTakesPawn werd geplaatst na een langdurige zoektocht naar Easter Eggs. De teaser bevat geen gameplay en bestaat volledig uit beelden tijdens de Koude Oorlog, echter werd de naam en de datum voor de volledige onthulling van het spel wel getoond.

Call of Duty: Black Ops Cold War is in ontwikkeling bij Treyarch en de volledige onthulling vindt op 26 augustus plaats in Warzone (Verdansk). Het gratis te spelen Warzone maakt onderdeel uit van Cold War, zoals dat ook het geval was met Modern Warfare. Warzone zal blijven draaien op de engine van Modern Warfare, waarbij de ontwikkeling wordt geleid door Raven Software, de studio die ook de Blackout-modus van Black Ops 4 heeft gemaakt. Verder kunnen spelers uitkijken naar een nieuwe singleplayercampagne, multiplayer en zombies.

Activision brengt Call of Duty: Black Ops Cold War later dit jaar op de markt.

