Call of Duty: Black Ops Cold War voor pc exclusief beschikbaar via Battle.net

Een grote verrassing is het niet, maar Blizzard Entertainment heeft gebruikers voorafgaand aan de officiële aankondiging geïnformeerd dat de pc-versie van Call of Duty: Black Ops Cold War exclusief voor Battle.net verschijnt. Call of Duty: Black Ops Cold War wordt op 26 augustus gepresenteerd en krijgt vermoedelijk een open bèta.

De e-mail, die werd verkregen door Charlie Intel, vermeldt verder dat aanvullende details binnenkort zullen worden aangekondigd. In de tekst staat: “Leugens, bedrog en de dreigende oorlogsdreiging omringen je. Call of Duty: Black Ops Cold War zal de waarheid te zijner tijd onthullen. Blijf op de hoogte. We hebben extra briefings in petto voor je aanstaande missie.” Daarnaast werd in de e-mail bekendgemaakt dat de pc-versie opnieuw wordt ontwikkeld door Beenox. De studio van Activision heeft al sinds Black Ops III (2015) aan verschillende games in de serie gewerkt.

Er is ook artwork voor Black Ops Cold War onthuld. Deze afbeeldingen tonen personages met een Sovjet-insigne aan de linkerkant en een Amerikaanse aan de rechterkant, vermoedelijk om te laten zien hoe de twee partijen in wezen gelijk waren tijdens het hoogtepunt van het conflict. Het is onduidelijk of deze personages deel uitmaken van het verhaal.

