‘Call of Duty: Black Ops Cold War verschijnt in oktober’

Het is nog niet van een officiële aankondiging gekomen, maar het heeft er alle schijn van dat Call of Duty: Black Ops Cold War de volgende game wordt in de serie. Verschillende betrouwbare bronnen, waaronder Charlie Intel, hebben onlangs afbeeldingen ontvangen van een Dorito-promotie waarop duidelijk het logo van de nieuwe game is te zien.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Doritos werkte in het verleden samen met Activision voor promoties van Call of Duty-games, waardoor het aannemelijk is dat ze hetzelfde gaan doen met de game van dit jaar. De promotie voor Call of Duty: Black Ops Cold War bestaat uit dubbele XP bij elke zak plus een winactie om kans te maken op een volledig jaar met dubbele XP.

Interessant is dat de Doritos-promotie van start gaat op 5 oktober, wat waarschijnlijk niet de daadwerkelijke releasedatum van de game is, omdat het een maandag betreft. De laatste twee Call of Duty-games verschenen eveneens in oktober en het ligt voor de hand dat hetzelfde gaat gebeuren met Call of Duty: Black Ops Cold War.

De grote vraag is wanneer Call of Duty: Black Ops Cold War door Activision wordt gepresenteerd? In de voorgaande jaren waren werden de nieuwe Call of Duty-games veel eerder aangekondigd. Mogelijk heeft de uitgever de planning aangepast vanwege het coronavirus of wordt er gewacht op het volgende PlayStation 5-evenement in augustus. Opvallend is ook dat de campagne van Call of Duty: Modern Warfare 2 in augustus een van de gratis te spelen PlayStation Plus-games is. Daarnaast dook de bèta met de codenaam ‘The Red Door’ onlangs al op in de Microsoft Store.

