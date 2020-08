Call of Duty: Black Ops Cold War officieel aangekondigd: alles wat je moet weten

Call of Duty: Black Ops Cold War is officieel aangekondigd en wordt zoals verwacht op 13 november uitgebracht. De game krijgt een traditionele singleplayer, multiplayer en ook keert de populaire Zombies-modus terug. Daarnaast bevat de game content die de aftrap zal zijn voor Chapter 2 in Call of Duty: Warzone, de populaire gratis te spelen Battle Royale-game van de serie.

Call of Duty: Black Ops Cold War

De verhaallijn van Call of Duty: Black Ops Cold War is een direct vervolg op de gebeurtenissen in de eerste Black Ops-game. Cold War speelt zich af in 1981 en belicht het escalerende conflict tussen de Sovjet-Unie (USSR) en de Verenigde Staten. Je krijgt ook verschillende bekende gezichten te zien, waaronder Frank Woods, Jason Hudson en Alex Mason, de gehersenspoelde hoofdrolspeler van de eerste game. De speler neemt echter de rol aan van een onbekende agent die het gevecht aangaat met de Russen. Spelers kunnen een personage maken voor de campagne met allerlei opties: huidskleur, geslacht en zelfs sekseneutraal is een keuzemogelijkheid. Je kunt een geboorteplaats en militaire achtergrond kiezen. De speler kan ook een psychologisch profiel instellen, bijvoorbeeld of het personage onstabiel is of gewelddadige neigingen heeft.

Het verhaal van de Koude Oorlog concentreert zich op Perseus, een Russische geheime agent die sinds de Tweede Wereldoorlog onenigheid zaait in de Verenigde Staten. In een briefing van Jason Hudson wordt Perseus ervan beschuldigd in 1943 nucleaire geheimen van het Manhattan Project te hebben gestolen. Daarnaast zou hij bijna een atoombom hebben ontvreemd tijdens de oorlog in Vietnam. “De CIA-analisten beschouwen hem als de grootste bedreiging voor de vrije wereld”, aldus Hudson. Deze keer zal de game echte historische figuren bevatten, waaronder president Ronald Reagan, in tussenfilmpjes en andere delen van de game.

Multiplayer en Zombies

Activision heeft bekendgemaakt dat de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War ondersteuning zal bieden voor crossplay. Dat werkt niet alleen op de verschillende systemen van deze generatie, maar ook tussen de nieuwe en huidige consoles. Een Xbox One-gebruiker kan daardoor bijvoorbeeld tegen iemand spelen met een PlayStation 5. Er komt een Battle Pass, maar het voordeel is dat Warzone niet wordt gereset. Je kan daardoor je wapenblauwdrukken en skins behouden wanneer je overstapt naar Cold War. Het is nog niet geheel duidelijk hoe Warzone speelbaar blijft voor zowel gratis spelers, Modern Warfare-spelers als degenen die de nieuwe Black Ops Cold War kopen. Maar het bedrijf belooft dat de Battle Royale, die bestaat als een op zichzelf staande titel en als een aparte modus binnen de game, de ondersteuning voor enig huidig platform niet zal laten vallen. Een volledige onthulling van de multiplayer zal op 9 september plaatsvinden.

Treyarch onthulde ten slotte dat Zombies gaat terugkeren in Call of Duty: Black Ops Cold War. De populaire modus maakte in 2008 zijn debuut in Call of Duty: World at War, een game die eveneens werd ontwikkeld door de studio. Treyarch-topman Dan Bunting zei in een persconferentie dat ze de Zombies-modus in Call of Duty: Black Ops Cold War op een later tijdstip zullen bespreken.

Cold War gaat Cross-Gen

Black Ops Cold War zal op 13 november verschijnen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows. De Standard Edition krijgt een prijskaartje van €69,99 en de Cross-Gen Bundle gaat €74,99 kosten. Bezitters van de Cross-Gen Bundle kunnen hun PlayStation 4/Xbox One-versie kosteloos upgraden naar de PlayStation 5/Xbox Series X-versie. De duurste versie van Cold War is de Ultimate Edition. Deze versie bevat de Cross-Gen Bundle en bonuscontent: Land, Sea & Air Pack, 3 Operator Skins, 3 Vehicle Skins, 3 Weapon Blueprints, Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass en 20 Tier Skips) en het Confrontation Weapons Pack.

Gamers die een pre-order plaatsen profiteren van de volgende voordelen:

Vroege toegang tot de open bèta

Iconic Operator Frank Woods en een aanvalsgeweer Blueprint voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone

10 Tier Skips voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfar en Call of Duty: Warzone

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.