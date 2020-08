‘Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt open bèta’

Dataminers hebben verwijzingen gevonden naar een aanstaande open bèta en enkele pre-orderbonussen voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Volgens de ontdekte informatie kunnen spelers met pre-order voor Black Ops Cold War vroege toegang krijgen tot de open bèta, vergelijkbaar met Modern Warfare.

Call of Duty: Black Ops Cold War-bèta

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de bèta zal plaatsvinden. De bèta van Call of Duty: Modern Warfare ging vorig jaar in september van start, echter vindt de onthulling van Black Ops Cold War aanzienlijk later plaats en dat kan invloed hebben op de startdatum. Uitgever Activision heeft tot op heden nog geen informatie naar buiten gebracht over een mogelijke bèta.

Lees ook → Call of Duty: Black Ops Cold War wordt op 26 augustus gepresenteerd

Daarnaast werden er enkele bonussen voor Call of Duty: Black Ops Cold War ontdekt. Tot de gevonden bonuscontent behoren een ‘Confrontation Weapons Pack’ en ‘Woods Operator Bundle in Modern Warfare and Warzone’ die bij Black Ops Cold War worden geleverd. Woods werd onlangs al gespot in de bestanden van Modern Warfare, inclusief enkele gesproken zinnen. Hij zal vermoedelijk worden toegevoegd aan Warzone via Black Ops Cold War.

Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt ook verschillende versies. Er wordt gesproken over een Season 1 Battle Pass-bundel en een Land Air en Sea-pakket.

Cold War wordt op 26 augustus gepresenteerd. De game verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.