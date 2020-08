Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt geen gratis updates voor PlayStation 5 en Xbox Series X

De verschillende versies van Call of Duty: Black Ops Cold War zijn gespot in de bestanden van Modern Warfare. Er verschijnen drie verschillende versies en het slechte nieuws is dat er geen gratis updates voor de PlayStation 5 en Xbox Series X zullen verschijnen.

Lees ook → Wanneer vindt de onthulling van Call of Duty: Black Ops Cold War plaats?

Call of Duty: Black Ops Cold War

De Cross-Gen Edition van Black Ops Cold War geeft spelers toegang tot de huidige en volgende generaties van de game. Dit betekent dat Activision niet van plan is gratis upgrades aan te bieden, maar dat gebruikers verplicht deze editie moeten kopen om toegang te krijgen tot beide versies. Spelers die de PS4 Cross-Gen-versie kopen, krijgen de PS5-versie wanneer deze beschikbaar is. Dezelfde vlieger gaat op voor spelers die de Xbox One die de Cross-Gen-versie moeten kopen om de Xbox Series X-versie te ontvangen. De Standard Edition geeft je alleen toegang tot de PS4- of Xbox One-versie.

Daarnaast verschijnt Call of Duty: Black Ops Cold War – Ultimate Edition. Deze versie bevat de Cross-Gen Bundle en bonuscontent:

Land, Sea & Air Pack

3 Operator Skins

3 Vehicle Skins

3 Weapon Blueprints

Battle Pass Bundle (1 Season Battle Pass en 20 Tier Skips)

Confrontation Weapons Pack

Gamers die een pre-order plaatsen profiteren van de volgende voordelen:

Vroege toegang tot de open bèta

Iconic Operator Frank Woods en een aanvalsgeweer Blueprint voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfare en Call of Duty: Warzone

10 Tier Skips voor direct gebruik in Call of Duty: Modern Warfar en Call of Duty: Warzone

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.