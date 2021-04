Blauwe Nintendo Switch Lite verschijnt op 7 mei 2021

Op 7 mei 2021 wordt een frisse blauwe variant toegevoegd aan de kleurkeuzes voor de Nintendo Switch Lite. De speciaal voor handheld-gaming gemaakte Nintendo Switch Lite is een compact systeem met geïntegreerde controllers. Op de Nintendo Switch Lite kun je alle Nintendo Switch-games spelen die de handheldmodus ondersteunen.

Een van deze titels is New Pokémon Snap, waarin spelers de weelderige omgevingen van onbekende eilanden kunnen verkennen om in-game-foto’s van Pokémon te schieten. Deze Pokémon leven in gevarieerde omgevingen, waaronder dichte oerwouden en uitgestrekte woestijnen, waarin spelers ook het mysterie van het Illumina-fenomeen kunnen ontrafelen. New Pokémon Snap verschijnt op 30 april voor de Nintendo Switch-systemen.

Een andere game die binnenkort aan Nintendo’s game-aanbod wordt toegevoegd is Miitopia, dat op 21 mei verschijnt. In Miitopia schitteren spelers samen met vrienden en familie in een hilarisch avontuur. Spelers kunnen wie ze maar willen heel gemakkelijk een rol geven om het samen op te nemen tegen de duistere vorst die de gezichten heeft gestolen.