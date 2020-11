Black Friday: de beste Nintendo Switch-deals in Nederland

Black Friday 2020 is bijna aangebroken en dat is ieder jaar een van de beste momenten om games en hardware aan te schaffen. Nintendo maakt met zijn Switch ook onderdeel uit van het koopjesevenement met verschillende games en Switch-consoles. In dit artikel zetten we de beste aanbiedingen op een rij en daarbij hoef je zeker niet te wachten tot 27 november.

Nintendo Switch

Een van de beste deals is te vinden bij Amazon Duitsland, want daar is de Switch Lite voor slechts €208 te bestellen. Dat is op het eerste oog geen bijzondere prijs, echter komt de console met Animal Crossing: New Horizons (normaal €49,99) als downloadcode en drie maanden Nintendo Switch Online. De console wordt voor dit bedrag gratis thuisbezorgd. We hebben tot op heden nog geen kortingen gezien op de reguliere Switch, echter verwachten we dat daar de komende dagen nog verandering in gaat komen.

Het is nog onbekend welke prijzen we kunnen verwachten, maar vorig jaar was de Switch voor iets minder dan €300 te verkrijgen. Verder waren er verschillende interessante bundels beschikbaar, waarbij je een recente game nagenoeg gratis werd meegeleverd. Vanwege het coronavirus en de populariteit van Nintendo is de kans groot dat producten snel uitverkocht raken, waardoor het verstandig is om er zo snel mogelijk bij te zijn.

In 2019 was er tijdens Black Friday in sommige gevallen wat verwarring, omdat er destijds twee versies van de Switch in omloop waren: een originele Switch uit 2017 en het nieuwe model uit 2019 met een sterk verbeterde. Daar hoef je dit jaar niet meer op te letten, want het oude model is al geruime tijd uit de productie en de kans dat er nog exemplaren opduiken is uitermate klein. Het verschil is bovendien eenvoudig te spotten, omdat de verpakking van het nieuwe model een rode achtergrond heeft.