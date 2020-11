Black Friday bij Amazon: Nintendo Switch Lite Animal Crossing New Horizons Edition voor 208 euro

De Nintendo Switch Lite: New Horizons Edition (turquoise en koraal) is in de aanbieding bij Amazon Duitsland voor €208. Let op, want de juiste prijs wordt pas op de allerlaatste stap van het betaalproces weergegeven. Wees er snel bij, want op=op. Afrekenen kan met iDEAL, creditcard of per bankoverschrijving. Bezorging is gratis in Nederland en België. Deze bundel komt met Animal Crossing: New Horizons (digitale code) en 3 maanden Nintendo Switch Online.

Nintendo heeft de Switch Lite voorzien van een 5,5-inch lcd-scherm met een resolutie van 1820 x 720 pixels. De resolutie is daarmee ongewijzigd, maar het schermformaat is kleiner dan het 6,2-inch scherm van de reguliere Switch. Aan de voorzijde is ook afscheid genomen van een lichtsensor, waardoor de helderheid van het scherm niet langer automatisch wordt aangepast. De Lite-versie is met zijn 275 gram lichter dan de gewone Switch, die 300 gram weegt zonder Joy-Cons.

Nintendo maakte vorig jaar bekend dat er sinds de lancering in maart 2017 maar liefst 42,3 miljoen exemplaren van de Switch zijn verkocht. De populariteit zorgt er tegelijkertijd voor dat Nintendo de console nagenoeg nooit in de aanbieding gooit, maar daar brengt Amazon deze periode verandering in.