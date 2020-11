Black Friday aanbiedingen bij Sonos met One (SL), Beam en Sub voor ongekend lage prijzen

De producten van Sonos worden gedurende het jaar vrijwel nooit met korting aangeboden, maar daar brengt Black Friday verandering in. Op sommige speakers van het bedrijf kun je mooie deals scoren met in sommige gevallen meer dan 100 euro korting. Je hebt keuze uit verschillende modellen; voor elk wat wils.

Sonos One SL

Het goedkoopste model is de Sonos One SL. Deze speaker is in de kleuren wit en zwart te bestellen bij Bol.com voor 133 euro en wordt normaal voor 199 euro verkocht. Je kan de One SL eenvoudig bedienen met de Sonos-app, AirPlay en meer. Achter de behuizing vinden we twee d-klasse versterkers, een midwoofer en een instelbare bas en treble. Daarnaast is de kleine speaker vochtbestendig, zodat je ook je favoriete muziek kan streamen in je badkamer of tuin.

Sonos One

De Sonos One is bijna een exacte kopie van de One SL, maar beschikt over een microfoon voor spraakbesturing via Google Assistant of Alexa. Deze tweede generatie Sonos One is bij Bol.com voor 166 euro te koop in zwart en wit.

Sonos Beam en Sub

Deze krachtige soundbar is ook in de aanbieding bij Bol.com voor slechts 299 euro en dat is een korting van 125 euro op de reguliere prijs. De Sonos Sub is een prachtige aanvulling op de Sonos Beam. Lage klanken komen helemaal tot hun recht met de Sonos Sub. Het midden van deze draadloze subwoofer is uitgerust met twee kracht-opheffende drivers. Bij Bol.com is de subwoofer in de aanbieding voor 599 euro en deze wordt normaal voor 799 euro aangeboden.