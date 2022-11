Black Friday 2022: 12 maanden PlayStation Plus Essential voor 44 euro

Ben je binnenkort van plan om je PlayStation Plus Essential-abonnement te verlegen, dan hebben we goed nieuws voor je. Sony heeft namelijk een landelijke actie gestart. Vanaf vandaag kost 12 maanden PlayStation Plus Essential slechts €44, terwijl het abonnement momenteel voor €59,99 wordt aangeboden. Deze aanbieding loopt tot en met 28 november bij StartSelect. Verder is PlayStation Plus Essential Extra afgeprijsd van €99,99 naar €74 en voor het Plus Premium-abonnement betaal je in plaats van €119,99 slechts €89.

PlayStation Plus Essential is een abonnementsservice die online multiplayer mogelijk maakt voor de grootste en beste games. Een abonnement geeft je daarnaast maandelijks twee PlayStation 4/5-games, online opslag voor savegames, exclusieve kortingen in de PlayStation Store en gamepatches worden automatisch gedownload.

Het nieuwe PlayStation Plus Extra-abonnement bevat alles van Essential plus een selectie van 400 PS4- en PS5-games. Het is nog niet bekendgemaakt hoe de volledige bibliotheek eruit zal komen te zien, maar Sony onthulde dat Death Stranding, God of War, Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 en Returnal in ieder geval beschikbaar zullen zijn.

De derde variant is PlayStation Plus Premium met alles van Essential en Extra plus het streamen van PS3-games, het downloaden/streamen van PSX-, PS2- en PSP-games en de mogelijkheid om trialversies te spelen om te kijken of de game in kwestie aan je verwachtingen voldoet.