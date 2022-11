Black Friday 2022: Nintendo Switch met Mario Kart 8 Deluxe (2019) en drie maanden NSO voor 288 euro

De Nintendo Switch (2019) is tijdens Black Friday 2022 in de aanbieding bij Coolblue. De console (neon-versie) met Mario Kart 8 Deluxe en drie maanden Nintendo Switch Online wordt momenteel in de kleur neon aangeboden voor slechts 288 euro. Wees er snel bij, want de voorraad is beperkt.

Uit een analyse van Digital Foundry blijkt dat de Switch (2019) een stroomverbruik heeft dat tijdens het gamen 40 tot 50 procent lager ligt in vergelijking met het originele model. In de onderstaande video is te zien dat de nieuwe versie tijdens het draaien van Fast RMX slechts 6 tot 7W verbruikt, terwijl de originele Switch op hetzelfde punt in de game 12 tot 13W verbruikt.

Bij volle schermhelderheid weet de nieuwe Switch het bijna 80 procent langer vol te houden. Volgens Nintendo heeft de vernieuwde Switch een accuduur van tussen de 4,5 en 9 uur. The Legend of Zelda: Breath of the Wild is ongeveer 5,5 uur speelbaar in plaats van de 3 uur van het huidige model, dat een gemiddelde accuduur van 2,5 tot 6,5 uur heeft.

Uit de gepubliceerde specificaties blijkt dat de nieuwe revisie van de Switch is uitgerust met een accu van 4310mAh, wat identiek is aan de capaciteit van het bestaande model. De verbeterde accuduur is te danken aan een vernieuwde versie van de NVIDIA Tegra X1-soc, T214 Mariko. Deze wordt geproduceerd op een 16nm-procedé, terwijl het oude model is uitgerust met een 20nm-chip. Andere verbeteringen zijn de overstap naar de IGZO-lcd’s van Sharp en het vervangen van het LPDDR4-werkgeheugen door LPDDR4X.

De Nintendo Switch (2019) is te herkennen aan een nieuwe doos met veel meer rood aan de voorzijde. Qua functionaliteit en ontwerp is de Switch ongewijzigd gebleven.