Black Friday 2021 – Xbox Series S in de aanbieding voor €265

Het Black Friday-evenement is van start gegaan en helaas zullen de PlayStation 5 en Xbox Series X nog steeds nagenoeg niet verkrijgbaar zijn, maar voor Xbox Series S is er wel een goede deal beschikbaar. De console van Microsoft is namelijk in de aanbieding bij Bol.com voor €265 en dat is een korting van bijna €40 op de reguliere prijs. Deze deal loopt nog tot en met 29 november (Cyber Monday) of zolang de voorraad strekt.

Xbox Series S is het goedkoopste model in de huidige line-up, echter speelt het alle huidige en toekomstige games. Microsoft richt zich met de console op gaming in 1080p en een maximale framerate van 120 fps. Beide systemen worden aangedreven door een custom AMD Zen 2-soc met acht cores, maar de kloksnelheid van Series S is 0,2 GHz lager geklokt. Het belangrijkste verschil is de gpu: 12 TFLOPS voor Series X en 4 TFLOPS voor Series S. Dat is ook de reden waarom het high-end model games in 4K kan afspelen.