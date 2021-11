Black Friday 2021 televisies – Sony Bravia XR-77A80J voor laagste prijs ooit

Ben je op zoek naar een OLED-televisie en wil je direct groot uitpakken dan is de Sony Bravia XR-77A80J een werkelijk schitterende keuze. Het enorme scherm van 77-inch is tijdens Black Friday voor €2999 te verkrijgen bij MediaMarkt. Dat is een korting van maar liefst €200 op de reguliere prijs en goedkoper is de XR-77A80J tot op heden niet geweest. Daarnaast ontvang je tot en met 30 november ook nog eens een PlayStation Store-voucher t.w.v. €100. Bovendien is deze Sony Bravia XR-tv ideaal voor de Playstation 5 dankzij twee nieuwe functies; Auto HDR Tone Mapping en Auto Genre Picture Mode. Met deze functies herkent de PS5 de televisie en optimaliseert het beeld voor een optimale game-beleving.