Black Friday 2021 bij Bol.com: populaire LEGO-sets in de aanbieding

Het is vandaag de tweede dag van het Black Friday-evenement bij Bol.com en dat betekent prachtige kortingen op verschillende LEGO-sets. In meerdere gevallen wordt zelfs de laagste prijs ooit bereikt. We raden iedereen aan om er snel bij te zijn, want gezien de prijzen zullen ze snel uitverkocht raken. Om het voor jullie zo overzichtelijk mogelijk te maken zetten we de prijzen van alle sets voor je op een rij. De volgende deals zijn alleen vandaag beschikbaar: