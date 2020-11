Black Friday voor gamers: 12 maanden PlayStation Plus en Now voor €44,99

Ben je binnenkort van plan om je PlayStation Plus-abonnement te verlegen, dan hebben we goed nieuws voor je. Sony heeft namelijk een landelijke actie gestart. Vanaf vandaag kost 12 maanden PlayStation Plus slechts €44,99, terwijl het abonnement momenteel voor €59,99 wordt aangeboden. Deze aanbieding loopt tot en met 30 november bij Bol.com, Game Mania en MediaMarkt. Tijdens Black Friday 2020, 27 november, wordt deze prijs ook gehanteerd. Het PlayStation Now-abonnement is voor dezelfde prijs beschikbaar bij deze partijen.

PlayStation Plus is een abonnementsservice die online multiplayer mogelijk maakt voor de grootste en beste games. Een abonnement geeft je daarnaast maandelijks twee PlayStation 4-games, online opslag voor savegames, exclusieve kortingen in de PlayStation Store en gamepatches worden automatisch gedownload.