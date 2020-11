LEGO Black Friday 2020: VIP-weekend start op 21 november met dubbele VIP-punten, Charles Dickens Tribute en bouwbare steen als cadeaus

Het Black Friday-evenement bij LEGO gaat op 27 november 2020 van start, maar nog voor Black Friday en Cyber Monday geeft het LEGO VIP-weekend het startschot voor de feestdagen met speciale kortingen, cadeaus en nog veel meer, alleen voor LEGO VIP-leden. Geen lid? Geen probleem, want je kan je hier direct gratis aanmelden.

LEGO VIP-weekend 2020

LEGO-fans kunnen op 21 en 22 november weer dubbele punten scoren op alle sets in de Nederlandse LEGO Shop. Lezers uit België kunnen de promotie via deze link bekijken. Het blijft overigens niet bij de dubbele punten, want er worden ook twee cadeaus beschikbaar gemaakt: LEGO 40410 Charles Dickens Tribute en LEGO 5006291 Bouwbare steen in turkoois.

In de LEGO Online Shop ontvang je normaal gesproken 7,5 VIP-punten voor iedere euro die je uitgeeft. 150 VIP-punten zijn €1 waard en dat betekent dat je 5% van het aankoopbedrag kan gebruiken als korting op je volgende aankoop. Dit percentage stijgt tijdens de VIP 2X-actie naar 10%.

De LEGO Online Shop is niet altijd de goedkoopste aanbieder, maar er zijn verschillende sets die exclusief door LEGO worden verkocht en deze zijn daardoor nergens goedkoper te verkrijgen. Wil je optimaal profiteren dan is het verstandig om een van de onderstaande exclusieve D2C-sets te bestellen:

Wintersets

Sets die gaan verdwijnen

Verder staan er verschillende sets op het punt om met pensioen te gaan, waardoor dit een mooie kans is om ze voor de reguliere prijs plus extra korting op je volgende aankoop te bemachtigen: