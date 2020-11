Alleen vandaag: drie Nintendo Switch-games voor €125 tijdens Bol.com Black Friday

Het is de week van Black Friday en dat betekent heel veel aanbiedingen op het gebied van gaming. Vandaag kun je bij Bol.com terecht voor drie Nintendo Switch-games voor slechts €125 of €45 voor een losse titel. Je hebt de keuze uit Super Mario Party, Pokémon Sword/Shield, Super Mario Maker 2, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Yoshi’s World, Dragon Quest XI, Fire Emblem: Three Houses en meer.

De Nintendo Switch is zelf nog niet afgeprijsd, maar we verwachten dat dit op Black Friday (27 november) zelf gaat gebeuren. Ben je sowieso van plan om de console aan te schaffen of ben je al in het bezit van een Switch, dan is dit een mooi moment om drie klassiekers aan te schaffen voor relatief weinig. Zeker gezien het feit dat games van Nintendo nagenoeg nooit in de aanbieding zijn. Let op, want deze games zijn alleen op maandag 23 november beschikbaar voor deze prijzen.