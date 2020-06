Koop nu een PlayStation Plus of Now-abonnement van 12 maanden voor slechts 42 euro

Het jaarlijkse PlayStation Days of Play-evenement is van start gegaan. Vanaf 25 mei tot en met 8 juni 2020 krijg je onder andere korting op een PlayStation Plus-jaarabonnement. Bij Bol.com en Game Mania kost 12 maanden PlayStation Plus slechts €41,99, terwijl het abonnement normaal gesproken voor €59,99 wordt aangeboden.

PlayStation Plus is een abonnementsservice die online multiplayer mogelijk maakt voor de grootste en beste games. Een abonnement geeft je daarnaast maandelijks twee PlayStation 4-games, online opslag voor savegames, exclusieve kortingen in de PlayStation Store en gamepatches worden automatisch gedownload.

Als Amazon-Partner verdient TechTastic aan het kwalificeren van aankopen.