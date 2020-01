Belastingaangifte lijkt komst Grand Theft Auto VI (GTA 6) te bevestigen

Rockstar North, de Britse studio die bekend is om het maken van de Grand Theft Auto-serie, heeft mogelijk de komst van Grand Theft Auto VI bevestigd. TaxWatch UK heeft ontdekt dat Rockstar North voor 2018/2019 een aanzienlijke verhoging van zijn claims voor belastingvrijstelling voor games aangevraagd bij HMRC, de Britse belastingdienst. De claims werden goedgekeurd op basis van het feit dat het lopende project is geregistreerd als ‘cultureel Brits’, een belastingvereiste waarmee ontwikkelaars van games grote subsidies kunnen verzoeken voor dure producties met culturele banden met het VK.

Eerder dit jaar bracht een anonieme gametester naar buiten dat GTA VI sinds 2014 in ontwikkeling is en in 2021 moet verschijnen voor de PlayStation 5 en de Xbox Series X-consoles. Het zou gaan om de grootste GTA-game ooit gemaakt en de kaart zou bestaan uit vier gebieden: San Andreas, Mid West, Liberty City en Wade met Vice City. Deze locaties zouden hun eigen wapen-, rij-, drugs- en alcoholwetten kennen.

Take-Two is reportedly pressuring Rockstar Games to return to their more frequent game release schedule.

Although this probably would be bad for bigger franchises like GTA and Red Dead, it could incentivize them to continue focusing on much smaller titles like Bully and Manhunt.

— SWEGTA (@SWEGTA) January 17, 2020