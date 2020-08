Batman Gotham Knights verschijnt in 2021 voor PlayStation 5, PS4, Xbox Series X, Xbox One en pc

WB Games Montreal heeft Gotham Knights officieel aangekondigd. De studio achter Batman: Arkham Origins uit 2013 publiceerde een trailer en video met 7 minuten aan gameplay van de pre-alpha build. Gotham Knights verschijnt in 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en pc.

Gotham Knights

Gotham Knights is speelbaar in je eentje of online co-op met ondersteuning voor maximaal twee spelers. In de game besturen spelers een van de vier superhelden: Nightwing, Robin, Red Hood en Batgirl. In het verhaal is Bruce Wayne (Batman) dood en in zijn laatste boodschap roept hij zijn bondgenoten op om zijn werk over te nemen en de stad te beschermen.

De gameplay vindt plaats in de dynamische en interactieve open-wereld van Gotham City, waar spelers het opnemen tegen schurken zoals Mr. Freeze. Ze zullen verschillende vaardigheden, wapens en unieke gevechtsmoves gebruiken om hun vijanden te neutraliseren, aldus Warner. “Met het Belfry als hun uitvalsbasis, zal dit nieuwe tijdperk van helden mysteries oplossen die de donkerste hoofdstukken in de geschiedenis van de stad met elkaar verbinden en beruchte schurken moeten verslaan in epische confrontaties.”

De ontwikkeling wordt geleid door creatief directeur Patrick Redding, die eerder de Splinter Cell-titels Conviction en Blacklist regisseerde. “Je probeert niet de nieuwe Batman te worden, je wordt je eigen stoere superheld”, zei senior producer Fleur Marty tijdens een livestream op zaterdag.

“Met Gotham Knights brengt het team van Warner Bros. Games Montréal de Batman-familie op een unieke manier tot leven om zowel fans als nieuwe spelers te verrassen”, zei David Haddad, president van WB Games. “Nu we een nieuw tijdperk van interactieve verhalen ingaan, heeft ons ontwikkelingsteam hard gewerkt om een nieuwe, diepgaande ervaring te creëren binnen het Batman Universum van DC.”

“Het team is verheugd om Gotham Knights aan te kondigen en ons werk te delen om een ander verhaal van de DC Super Heroes naar de voorgrond te brengen”, aldus Patrick Redding, creatief directeur. “We kijken ernaar uit om fans te zien spelen en genieten van veel actie als deze nieuwe garde van sterke DC Super Heroes in Batgirl, Nightwing, Red Hood en Robin, terwijl ze een origineel mysterie oplossen tegen een levend, ademend Gotham City.”

