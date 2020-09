Batman: Gotham Knights krijgt levendige en complexe open wereld

Gotham Knights zag er spectaculair uit in de eerste trailer, hoewel sommige fans begrijpelijkerwijs voorzichtig zijn gezien het feit dat de game afwijkt van de bewezen Batman: Arkham-serie. WB Games Montreal heeft fans echter verzekerd dat Gotham Knights geen ‘game as a service’ gaat worden, maar desondanks er blijven enkele vragen bestaan: zal de versie van Gotham City net zo leuk zijn als de versies die we in het verleden hebben ervaren en zijn de speelbare personages echt uniek? In een artikel op het officiële PlayStation Blog worden deze (deels) vragen beantwoord.

Het klinkt alsof de nieuwe versie van Gotham van WB Games Montreal de grootste en meest complexe wereld tot nu toe zal zijn, omdat ze beloven dat het vijf verschillende buurten zal bevatten, veel herkenningspunten uit de strips en films en levende burgers die specifieke schema’s volgen en spelers kunnen dwingen om hun tactiek te wijzigen. Op bepaalde tijden van de dag kunnen inwoners van Gotham bijvoorbeeld files veroorzaken waardoor het moeilijker wordt om met je Batcycle door de stad te reizen. Dit is absoluut een grote verandering ten opzichte van het Gotham in de Arkham-games, waar niet heel veel gebeurde dat betrekking had tot het dagelijkse leven in een stad.

Wat kunnen we verwachten van de vier hoofdrolspelers van Gotham Knights: Nightwing, Robin, Batgirl en Red Hood? Ze hebben geen flitsende superkrachten zoals Marvel’s Avengers, maar WB Montreal werkt er hard aan om ze allemaal uniek aan te laten voelen en ieder personages heeft daarom zijn eigen progressiesysteem. Red Hood is een brutale vechter met een focus op vuurgevechten. De acrobatiek van Nightwing leidt tot een meer geavanceerde stijl van vechten, terwijl Robin de voorkeur geeft aan stealth en gebruikmaakt van statuseffecten om vijanden te verslaan. Batgirl combineert een doelgerichte aanpak en aanvallen van dichtbij met veel veerkracht en het vermogen om haar omgeving te bewapenen door middel van hacking.

Er is ook meer informatie verschenen over hoe de missies van Gotham Knights zullen verlopen. Er komt een overkoepelend verhaal over Batmans-bondgenoten die proberen de Court of Owls te ontmaskeren en te verslaan, maar je zult ook andere schurken, zoals Mr. Freeze, ontmoeten in de Villain Crimes-missies. Deze Villain Crimes vinden plaats gedurende meerdere nachten, waarbij spelers behoorlijk wat speurwerk moeten verrichten om de slechteriken uiteindelijk voor het gerecht te brengen. Het is nog onbekend welke slechteriken we kunnen verwachten afgezien van de Owls en Mr. Freeze, maar WB Montreal belooft zowel oude als nieuwe villains aan de game toe te voegen.

Gotham Knights verschijnt ergens in 2021 voor PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows.

