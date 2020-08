Batman-game Gotham Knights krijgt volledig origineel verhaal

Gotham Knights is een volledig origineel verhaal en is niet gebaseerd op bestaande comics. Warner Bros. Montreal laat in een interview met GamesRadar weten dat er geen een van de bestaande verhalen zal worden nagespeeld.

Gotham Knights

“Het is een volledig origineel verhaal”, legt Fleur Marty, senior producer van Gotham Knights, uit in het interview. “We spelen geen van de bestaande verhalen uit de comics na. Het verhaal van Gotham Knights is volledig origineel.” Er is een bestaande stripserie genaamd Gotham Knights, evenals een serie gebaseerd op de Court of Owls, dus er was een mogelijkheid dat de game enkele elementen uit die series zou kunnen overnemen.

De ontwikkelaar zal desondanks wel naar de comics kijken om de personages van Bat Girl, Red Hood, Nightwing en Robin authentiek neer te zetten. “Een van onze doelen was om echt gebruik te maken van aspecten van het Batman-universum die nog niet noodzakelijkerwijs in games waren belicht”, legt Patrick Redding, creative director, uit. “We putten uit het idee van de Batman-familie, echt als een kernelement daarvan.”

“Maar de Batman-familie is geëvolueerd in een groep zeer uiteenlopende personages, die elk hun eigen unieke draai hebben gegeven aan de misdaadbestrijdende groep. Ik denk dat dat een soort uitgangspunt was. En toen begonnen we te kijken waar we in het Batman-universum een echt een stilistische keuze konden maken die anders zou zijn.”

“We keken naar recentere edities, zoals de verhaallijn van Court of Owls. We hadden in zekere zin veel geluk, want door onze relatie met DC en het feit dat dat element van het verhaal relatief recent is, konden we een kamer binnenkomen en gesprekken voeren met enkele van de belangrijkste belanghebbenden van DC. We konden daardoor echt uitzoeken wat de beste manier was om sommige van deze ideeën en personages te interpreteren – zowel de helden als de tegenstanders, voor het soort game dat we wilden maken.”

Gotham Knights verschijnt in 2021 voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X en Windows-pc’s.

