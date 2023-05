ASUS ROG Ally met Ryzen Z1 Extreme nu beschikbaar voor pre-order

De ASUS ROG Ally met de Ryzen Z1 Extreme werd eerder deze week aangekondigd. Deze krachtige handheld wordt in Europa op 13 juni uitgebracht voor €799 en is inmiddels beschikbaar voor pre-order bij Bol.com en Coolblue. Daarnaast komt het bedrijf in het derde kwartaal met een goedkopere variant die wordt aangedreven door de reguliere Ryzen Z1. Het is nog onbekend wat dit model in Europa gaat kosten, maar het prijskaartje in de Verenigde Staten bedraagt $599 ($699 voor de Z1 Extreme).

ASUS ROG Ally Ryzen Z1 Extreme pre-order

ASUS heeft de ROG Ally uitgerust met een 7-inch lcd-touchscreen met een resolutie van 1920 x 1080 pxiels. Het scherm heeft een 120Hz-verversingssnelheid, een piekhelderheid van 500 nits en responstijden van 7 ms. AMD FreeSync Premium moet tearing tegengaan, beeldflikkeringen verminderen en stotterende beelden verhelpen bij instabiele framerates.

Waar is de ASUS ROG Ally beschikbaar voor pre-order?

Onder de motorkap van de duurste ASUS ROG Ally vinden we de Ryzen Z1 Extreme-apu. De configuratie bestaat uit 8 zen 4-cores en 16 threads met een 5,1GHz-turbo biedt en een RDNA 3-gpu met twaalf compute-units voor in totaal 768 streamprocessors en een maximale kloksnelheid van 2,7 GHz. Er is ondersteuning aanwezig voor AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) en AMD Radeon Super Resolution (RSR) om de prestaties te optimaliseren.

De handheld draait op Windows 11 en dat betekent dat je toegang hebt tot je volledige bibliotheek aan pc-games. ASUS levert de Rog Ally met drie maanden gratis Xbox Game Pass Ultimate, waarmee je toegang krijgt tot honderden titels die lokaal of via de cloud speelbaar zijn.

Het systeem beschikt over 16 GB aan LPDDR5-geheugen (6.400 MT/s) en een 512 GB PCIe 4.0-ssd voor snelle laadtijden. Het microsd-kaartslot biedt de mogelijkheid om de opslagcapaciteit uit te breiden. Op het gebied van connectiviteit is er ondersteuning aanwezig voor usb-c 3.2, Wi-Fi 6e en een 3,5mm-hoofdtelefoonaansluiting.

Je kan het systeem ook aansluiten op een televisie met de (optionele) ROG 65W Gaming Charger Dock. De ROG Gaming Charger Dock maakt het ook mogelijk om een toetsenbord en muis te verbinden via usb-a en het apparaat wordt tegelijkertijd opgeladen via usb-c, waardoor naadloos gamen op het grote scherm mogelijk wordt. En als dat nog niet genoeg is, is er de ROG XG Mobile, die de prestaties van de Ally verbetert door een laptop-gpu van Nvidia (tot RTX 4090) aan het apparaat te koppelen. Hierdoor kunnen gamers genieten van hogere resoluties, framerates en games met raytracing.