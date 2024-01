Apple staat gamestreaming-apps toe en opent deur voor Xbox Game Pass-app op iPhone en iPad

Apple heeft vandaag zijn beleid ten aanzien van gamestreaming-apps herzien, waardoor de deur nu open staat voor een Xbox Game Pass-app in de officiële App Store. Tot op heden was het al mogelijk om gebruik te maken van de dienst van Microsoft, echter gebeurde dit via de browser in plaats van een afzonderlijke app.

Xbox Game Pass naar iOS?

De problemen tussen Microsoft en Apple ontstonden in augustus 2020, toen Apple de xCloud-app blokkeerde en beweerde dat deze niet in overeenstemming was met de richtlijnen van de App Store. Het specifieke probleem was dat Microsoft niet elk individueel spel aan het beoordelingsproces van Apple toevoegde, waardoor de app door het bedrijf werd afgekeurd.

Microsoft reageerde destijds door te beweren dat Apple ongelijke behandeling toepaste op apps met games, met soepelere regels voor reguliere apps, zelfs als ze interactieve content bevatten. Na maanden van discussie en onderhandeling heeft Apple nu aangekondigd dat het “nieuwe opties introduceert voor hoe apps wereldwijd in-app-ervaringen kunnen leveren, inclusief het streamen van games.”

Deze aankondiging opent de weg voor ontwikkelaars om één app in te dienen die in staat is om alle games in hun catalogus te streamen. Hiermee komt een einde aan het eerdere struikelblok waarbij Apple elk nieuw toegevoegd spel aan de streamingdienst niet kon beoordelen. In plaats daarvan legt Apple nu de verantwoordelijkheid bij de app-ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat de toegevoegde content voldoet aan de richtlijnen, met de vereiste dat een app een leeftijdsclassificatie behoudt. Gamers met een iPhone en iPad krijgen hierdoor eindelijk toegang tot de uitgebreide bibliotheek van Xbox Game Pass zonder omweg.