Animal Crossing: Pocket Camp voor iOS en Android krijgt nieuwe AR-functie

Al drie jaar lang biedt de free-to-start Animal Crossing: Pocket Camp-game voor tablets en smartphones ontspanning en vermaak in een kleurrijke kampeeromgeving. In de game kunnen spelers hun eigen knusse kampeerplek op allerlei manieren inrichten, van het bouwen van meubels tot het plaatsen van campingvoorzieningen. Daarnaast kunnen spelers op diverse manieren genieten van het buitenleven, bijvoorbeeld door te gaan vissen of insecten te verzamelen.

Animal Crossing: Pocket Camp

Zoals ervaren kampeerders weten, ontmoet je in Animal Crossing: Pocket Camp vele bekende gezichten en populaire personages uit de Animal Crossing-serie. Vanaf vandaag zal de game sommige van deze personages op nieuwe manieren tot leven wekken met de AR Camera-stand en de AR Cabin-stand. Met de AR Camera kunnen spelers een plek in de echte wereld kiezen en daar hun favoriete vrienden en meubels uit Animal Crossing: Pocket Camp aan toevoegen om vervolgens een foto te maken van het tafereel.

With the update on Nov. 19, two AR Modes will be added to Pocket Camp. Get even closer to your animal pals with the AR Camera and AR Cabin! #PocketCampAR pic.twitter.com/BxAtMyJ1Fj — Pocket_camp (@Pocket_Camp) November 19, 2020

Met AR Cabin kunnen spelers dezelfde ruimte betreden als hun dierlijke vriendjes om oog-in-oog tijd met ze door te brengen. Spelers kunnen een Cabin ontwerpen met zelfgekozen meubels en voorzieningen, om er vervolgens tot acht verschillende personages in uit te nodigen. Ze kunnen de deur naar de Cabin waar ze maar willen in de werkelijkheid plaatsen, om vervolgens hun AR-Cabin ‘binnen te gaan’ en de binnenkant te verkennen.

Maar dat is nog niet alles! Vanaf vandaag komen in Animal Crossing: Pocket Camp extra ruimtes binnen de persoonlijke kampeerplekken van spelers beschikbaar, voor nog meer mogelijkheden om kampeerplekken te personaliseren en van het buitenleven te genieten. Daarnaast kunnen zowel nieuwkomers als ervaren kampeerders gratis een maand lang genieten van het Furniture & Fashion Plan*, dat normaal gesproken € 8,99* per maand kost.

Het Furniture & Fashion Plan is geweldig voor het verzamelen van een schat aan kleding en meubels. Eén van de voordelen van dit plan is dat je elke maand vijf gelukskoekjes kunt kiezen en opeten, uit het assortiment koekjes dat op dat moment te koop is**. Gelukskoekjes bevatten exclusieve meubels en kledingstukken. Het plan omvat ook uitgebreide opslagruimte voor voorwerpen, naast andere voordelen, waarmee het een mooie manier is om diep in de game te duiken en met de vele mogelijkheden te experimenteren.