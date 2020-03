Animal Crossing: New Horizons kopen? Digitaal beschikbaar voor €46,69 plus eShop-tegoed

Animal Crossing: New Horizons wordt op vrijdag 20 maart uitgebracht voor de Nintendo Switch. Het is niet exact duidelijk of het met de populariteit van de game heeft te maken of de uitbraak van het coronavirus, maar op veel plekken is de game niet langer te bestellen. In dit artikel zetten we de plekken waar de game nog is te verkrijgen op een rij.

Update → Game Mania heeft vandaag bekendgemaakt dat het zijn winkels vanwege het coronavirus tijdelijk gaat sluiten. Vanaf donderdag 19 maart sluiten alle winkels tot nader order, terwijl de webshop actief blijft. Je kan ook van deze situatie profiteren, want Animal Crossing: New Horizons is namelijk twee dagen eerder te spelen. Bestel je de Animal Crossing bij Game Mania dan kun je morgen al aan de slag met de nieuwe Nintendo Switch-game, die officieel op vrijdag 20 maart wordt gelanceerd. Animal Crossing: New Horizons is momenteel uit voorraad leverbaar.

De goedkoopste optie is een downloadcode bij Cdkeys voor €46,69. Bovendien ontvang je bij een pre-order ook nog 300 gouden munten van Nintendo, wat gelijkstaat aan een waarde van €3 in de eShop. De code ontvang je na betaling en kan direct worden verzilverd in de eShop. Daarnaast is een fysieke kopie nog beschikbaar bij AllYourGames (€54,99) en Game Mania (€59,98), hoewel we niet kunnen garanderen dat ze op de dag van release worden geleverd.

Later deze week ontvangt Animal Crossing: New Horizons zijn eerste update voordat de game officieel wordt gelanceerd. De 1.1.0-update wordt één dag voor de lancering van de game uitgebracht, op 19 maart. De update zal ondersteuning bieden voor een speciaal evenement dat in april wordt gehouden. Degenen die Animal Crossing: Pocket Camp bezitten, ontvangen ook speciale items voor zowel de mobiele game als de aankomende Switch-game.

“De eerste gratis update is vanaf 20 maart beschikbaar. Door deze update te installeren, kun je Bunny Day vieren met een speciaal evenement in april. Als je zowel Animal Crossing: Pocket Camp voor mobiele apparaten als Animal Crossing: New Horizons bezit, ontvang je speciale items in elke game”, aldus Nintendo.