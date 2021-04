Amazon verwacht begin mei nieuwe PlayStation 5 voorraad

Sony Interactive Entertainment-ceo Jim Ryan zegt dat het bedrijf er alles aan doet om de PlayStation 5-voorraad te vergroten en het tekort aan consoles dit jaar op te lossen. Samen met de nieuwe console van Microsoft, is de PS5 in de afgelopen zes maanden ongelooflijk schaars geweest en voorraden raken doorgaans binnen luttele minuten volledig uitverkocht. Het probleem is dat er wereldwijd een tekort is aan halfgeleiders, waardoor fabrikanten van elektronica moeite hebben om voldoende exemplaren van hun producten te produceren.

Volgens producent Foxconn is het niet ondenkbaar dat de tekorten nog zullen aanhouden tot in 2022. Het is bovendien nog een relatief rustige periode en rond het kerstseizoen zal de vraag nog sterk toenemen. In een interview met de Japanse zakenkrant Nikkei zei Ryan dat Sony samenwerkt met zijn partners om te proberen de productie te verhogen om de huidige situatie te verbeteren. Of Sony in dat streven zal slagen, valt nog te bezien, maar het is duidelijk dat Sony consoles in de schappen wil voor de feestdagen in 2021.

“Er zijn verschillende redenen waarom de PS5 moeilijk verkrijgbaar is. Het aanbod onder het nieuwe coronavirus was erg ingewikkeld en we moesten de distributie beperken tot online. De vraag en aanbod van halfgeleiders is ook wereldwijd krap. We vragen onze leveranciers om de productie te verhogen, die dit jaar naar de markt zal stromen.”

Update 26-04 (10:34) → Een kleine update, want helaas is er nog weinig nieuws over toekomstige leveringen. Bij Bol.com en Coolblue is nog steeds het advies om je in te schrijven voor een notificatie, zodat je mogelijk vroegtijdig op de hoogte wordt gesteld. Amazon Duitsland heeft aan klanten aangegeven de volgende levering begin mei te verwachten, terwijl MediaMarkt vanwege alle openstaande orders pas in juli weer losse exemplaren kan aanbieden.

PlayStation 5

PlayStation 5 Digital Edition