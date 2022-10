De feestdagen komen er weer aan en in 2022 komt Amazon met een nieuw shoppingevenement genaamd ‘Prime Exclusieve Deals’. Op 11 oktober en 12 oktober kunnen Prime-abonnees profiteren van vroege aanbiedingen en grote kortingen. Het is nog niet geheel duidelijk wat het aanbod zal zijn, maar merken als Philips, Samsung, Sony, LEGO, Bosch, Garmin, Bose en Acer zullen in ieder geval deelnemen aan het 48-uurs evenement.

Amazon Prime Exclusieve Deals

Het evenement gaat op 11 oktober 00:00 Nederlandse tijd van start en loopt tot en met 12 oktober. Om deel te nemen moet je in het bezit zijn van een Prime-abonnement, dat momenteel 30 dagen gratis is uit te proberen. Na de proefperiode kost Prime €2,99. Naast toegang tot exclusieve deals, krijg je ook gratis bezorging zonder minimumbedrag, toegang tot duizenden series en films, gratis games, een Twitch Premium-abonnement en onbeperkte opslag van foto’s.

Volgens Amazon komen er tijdens het tweedaagse evenement duizenden verschillende aanbiedingen voorbij in allerlei categorieën. Je kunt profiteren van scherp geprijsde elektronica van Samsung, Sony, Bose, Garmin en Acer, huis en keukenbenodigdheden van Philips en Bosch, speelgoed must-haves van LEGO, Playmobiel, Barbie en Hasbro en populaire merken op het gebied van schoonheid en persoonlijke verzorging als onder andere Braun, Oral B en Sonicare.

“Ik ben zeer verheugd om Amazon’s nieuwe Prime Exclusieve Deals event aan onze klanten te introduceren, zegt Roeland Donker, Country Manager voor Amazon.nl. “Het is een nieuwe kans voor onze huidige en nieuwe Prime-leden om de beste deals te scoren op enkele van onze topmerken. Klanten willen nu meer dan ooit geld besparen, vooral met de feestdagen voor de deur. Met dit exclusieve deal-evenement hebben Prime-leden nu vroegtijdig toegang tot duizenden deals.”

Op deze pagina zullen we de beste aanbiedingen voor je op een rij zetten. Daarnaast kun je de Amazon-app gebruiken om dealmeldingen te ontvangen op basis van recente zoekopdrachten en onlangs bekeken producten.