Amazon Prime Days 2021 kortingscode: €10 korting op alle aankopen vanaf €40

De jaarlijkse Amazon Prime Days vinden in 2021 plaats op 21 en 22 juni. Tijdens het evenement kunnen consumenten profiteren van geweldige deals en de hoogste kortingen die Prime te bieden heeft. Daar blijft het niet bij, want Amazon heeft ook een leuke promotie voor nieuwe Prime-abonnees. Tussen 4 en 30 juni 2021 kun je namelijk €10 korting ontvangen (minimale besteding €40) op je eerste aankoop in de app bij het gebruik van de kortingscode PRIMEDAY2021. Het is bovendien niet nodig om geld uit te geven, want een Amazon Prime-abonnement is 30 dagen lang gratis te proberen.

Amazon Prime Days

Consumenten kunnen zich via deze link aanmelden voor een gratis uit te proberen Amazon Prime-abonnement. De kortingscode is actief nadat het minimaal 24 uur geleden is dat je je hebt geregistreerd. Gebruikers van een iPhone of iPad moeten zich via de mobiele site of desktop aanmelden voor een Prime-account, omdat deze optie niet aanwezig is in de iOS-app. De Amazon-app is beschikbaar voor iOS en Android.

Registreer je bij Amazon en sluit een gratis te proberen Prime-abonnement af. Download de app voor iOS (iPhone/iPad) of Android. Wacht minimaal 24 uur na registratie van je Prime-abonnement. Plaats de producten (minimale besteding €40) in je winkelmandje en verzilver de kortingscode op PRIMEDAY2021 op de pagina met betaalmethodes.



Let op, want dit werkt alleen wanneer je nog niet eerder een bestelling via de app hebt geplaatst. Let erop dat je de actiecode van €10 niet terugziet in je account. De actiecode dient handmatige te worden ingevoerd tijdens het bestelproces en zal van het totale bestelbedrag worden afgetrokken. De korting kun je alleen gebruiken op producten die verzonden en verkocht worden door Amazon, behalve Amazon cadeaukaarten, fysieke boeken, Amazon-apparaten (Kindle-, Echo-, Fire-apparaten), digitale content, alcohol, e-sigaretten, baby- en zuigelingenvoeding, bezorg- en afhandelingskosten, cadeauverpakking. Deze aanbieding geldt alleen voor de Amazon-app op iPhones en Android-telefoons.