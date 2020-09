Amazon Prime Day 2020 vindt plaats op 13 en 14 oktober: alles wat je moet weten

Amazon heeft bekendgemaakt dat de jaarlijkse Prime Days in 2020 op 13 en 14 oktober plaatsvinden. Het is voor het eerst dat we in Nederland en België volop kunnen profiteren van dit evenement, omdat Amazon.nl eerder dit jaar eindelijk werd gelanceerd. Tijdens Amazon Prime Day worden er een enorm aantal producten voor ongekend lage prijzen aangeboden, waardoor je kan profiteren van mooie koopjes in allerlei productcategorieën. Deze deals verschillen per land en het is daarom niet onverstandig om ook de overige landen in de gaten te houden aangezien deze ook in Nederland en België leveren.

Amazon Prime Day 2020

Zoals gebruikelijk heeft Amazon al een aantal vroege Prime Day-deals op zijn website geplaatst die exclusief beschikbaar zijn voor Prime-abonnees met kortingen op Alexa-apparaten en andere Amazon-producten. Prime Day zelf bevat kortingen op nagenoeg alles; van technologische producten tot huishoudelijke producten, kleding, speelgoed en meer.

Prime Day 2020 is iets later in het jaar dan normaal vanwege het coronavirus, maar als het begint, zal de website van Amazon volstaan ​​met Lightning Deals die in de loop van de dag op verschillende tijdstippen van start gaan. Lightning Deals duren zolang de voorraad strekt en sommige van de betere deals zullen snel verlopen.

We zullen dit jaar weer een overzicht maken met de beste deals die beschikbaar zijn tijdens Amazon Prime Day 2020. Prime Day is bedoeld voor Amazon Prime-leden en een Prime-abonnement is dan ook vereist om toegang tot de deals te krijgen. Heb je nog geen Prime-abonnement? Je kan Amazon Prime 30 dagen gratis uitproberen en tijdens deze periode profiteren van alle aanbiedingen en het aanbod op Prime Video.

Prime Day is beschikbaar in Nederland en België via de volgende sites van Amazon: Amazon.nl, Amazon.de, Amazon.co.uk, Amazon.fr, Amazon.es en Amazon.it.