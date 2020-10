Nintendo Switch in neon voor slechts 271 euro beschikbaar

Amazon heeft momenteel een mooie aanbieding voor iedereen die nog niet in het bezit is van de Nintendo Switch. De console van Nintendo is in deze week afgeprijsd naar €271,48 en de nieuwste Switch met verbeterde accuduur is elders vanaf 319 euro te verkrijgen. Het systeem is voor deze prijs beschikbaar in neon. Wees er snel bij, want er zijn slechts een beperkt aantal exemplaren beschikbaar. De prijs wordt op de laatste pagina van het betaalproces weergegeven.

Nintendo Switch 2019

Het grootste voordeel van de vernieuwde versie is de sterk verbeterde accuduur. Volgens Nintendo heeft het nieuwe model een accuduur van tussen de 4,5 en 9 uur, terwijl het bestaande model een accuduur heeft van tussen de 2,5 en 6,5 uur. Volgens Nintendo houdt de accu van de huidige Switch het zo’n 3 uur vol bij het spelen van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, terwijl de vernieuwde versie dat bij die game oprekt naar ongeveer 5,5 uur.

Na de geflopte Nintendo Wii U is de Switch weer een ongekend populair product van het Japanse bedrijf en dat is in onze ogen te danken aan de veelzijdigheid van de console. Het systeem is namelijk voorzien van een 6,2-inch scherm met afneembare Joy-Cons, die je kan samenvoegen tot één losse controller. Het is daardoor mogelijk om zowel onderweg als thuis op de televisie games te spelen. Met de Nintendo Switch hoef je simpelweg nooit te stoppen met spelen, want als je ineens het huis uit moet, dan haal je de Nintendo Switch gewoon uit het dockingstation en speel je buiten of ergens anders exact dezelfde game.