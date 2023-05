Profiteer van €5 korting op je bestelling bij Amazon Nederland

Goed nieuws, want een selectie van bestaande en nieuwe klanten ontvangt bij Amazon Nederland in de periode van 16 mei tot 6 juni 2023 €5 korting op hun bestelling. Om te controleren of je in aanmerking komt voor deze promotie, bezoek je deze actiepagina. Hier wordt aangegeven of je bent geselecteerd of niet. Zodra de korting is geclaimd via de ‘Korting toevoegen’-knop, wordt deze automatisch toegepast op de eerstvolgende in aanmerking komende aankoop vanaf €25. De korting wordt verrekend op de laatste stap van het betaalproces.

Het is belangrijk op te merken dat deze korting alleen geldig is op producten die worden verkocht en verzonden door Amazon. Daarnaast is de promotie beperkt tot de eerste 5.000 klanten, dus het is raadzaam om er snel bij te zijn. Houd er rekening mee dat de korting niet van toepassing is op Amazon cadeaukaarten, fysieke boeken, Amazon-apparaten (zoals Kindle, Echo, Fire-apparaten), digitale content, games, baby- en zuigelingenvoeding, bezorg- en afhandelingskosten, cadeauverpakking, producten verkocht door derde partijen, of diensten die worden verkocht op andere websites.