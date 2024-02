Alle nieuwe LEGO-sets voor februari 2024 op een rij

De maand februari staat voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is voor nieuwe LEGO-sets. Hoewel deze maand traditioneel rustig is, is het toch de moeite waard om uit te kijken naar verschillende leuke sets binnen de BrickHeadz-, Icons- en Ideas-series. Verder ontvang je LEGO 40679 Live Gift Box bij alle aankopen vanaf €75 in de periode van 1 tot en met 14 februari 2024.

Nieuw in de LEGO Shop (februari 2024)

Cadeaus bij aankoop

LEGO 40679 Live Gift Box

Naam: Love Gift Box

Love Gift Box Thema: Gift with Purchase (GWP)

Gift with Purchase (GWP) Setnummer: 40679

40679 Aantal stenen: 159

159 Aantal minifiguren: geen

geen Prijs: gratis bij aankopen vanaf €75 in LEGO Shop NL | BE

gratis bij aankopen vanaf €75 in LEGO Shop NL | BE Promotieperiode: 1 tot en met 14 februari 2024

1 tot en met 14 februari 2024 Leeftijd: 8+

LEGO BrickHeadz

LEGO BrickHeadz 40670 Iron Spider-Man

Setnummer: 40670

40670 Naam: Iron Spider-Man

Iron Spider-Man Thema: BrickHeadz

BrickHeadz BrickHeadz-nummer: 217

217 Aantal stenen: 91

91 Prijs: €9,99 in LEGO Shop NL| BE

€9,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 10+

LEGO BrickHeadz 40671 Potted Groot

Setnummer: 40671

40671 Naam: Potted Groot

Potted Groot Thema: BrickHeadz

BrickHeadz BrickHeadz-nummer: 218

218 Aantal stenen: 113

113 Prijs: €9,99 in LEGO Shop NL| BE

€9,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 10+

LEGO BrickHeadz 40672 Sonic the Hedgehog: Knuckles & Shadow

Setnummer: 40672

40672 Naam: Sonic the Hedgehog: Knuckles & Shadow

Sonic the Hedgehog: Knuckles & Shadow Thema: BrickHeadz

BrickHeadz BrickHeadz-nummer: 219 & 220

219 & 220 Aantal stenen: 298

298 Prijs: €19,99 in LEGO Shop NL| BE

€19,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 10+

LEGO BrickHeadz 40674 Stitch

Setnummer: 40674

40674 Naam: Stitch

Stitch Thema: BrickHeadz

BrickHeadz BrickHeadz-nummer: 216

216 Aantal stenen: 152

152 Prijs: €9,99 in LEGO Shop NL| BE

€9,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 10+

LEGO Icons

LEGO Icons 10327 Dune Atreides Royal Ornithopter

Setnummer: 10327

10327 Naam: Dune Ornithopter

Dune Ornithopter Thema: Icons

Icons Aantal stenen: 1369

1369 Aantal minifiguren: 8

8 Afmetingen: 23 cm hoog, 57 cm lang en 79 cm breed

23 cm hoog, 57 cm lang en 79 cm breed Prijs: €164,99 in LEGO Shop NL | BE

€164,99 in LEGO Shop NL | BE Laagste prijs online: €131,98 bij Proshop

€131,98 bij Proshop Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO Icons 10331 Kingfisher Bird

Setnummer: 10331

10331 Naam: Kingfisher Bird

Kingfisher Bird Thema: Icons

Icons Aantal stenen: 834

834 Afmetingen: 21 cm hoog, 31 cm breed en 17 cm diep

21 cm hoog, 31 cm breed en 17 cm diep Aantal minifiguren: geen

geen Prijs: €49,99 in LEGO Shop NL| BE

€49,99 in LEGO Shop NL| BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO Ideas

LEGO Ideas 21346 Family Tree

Setnummer: 21346

21346 Naam: Family Tree

Family Tree Thema: Ideas

Ideas Aantal stenen: 1040

1040 Afmetingen: 29 cm hoog, 18 cm breed en 18 cm diep

29 cm hoog, 18 cm breed en 18 cm diep Aantal minifiguren: geen

geen Prijs: €89,99 in LEGO Shop NL | BE

€89,99 in LEGO Shop NL | BE Releasedatum: 1 februari 2024

1 februari 2024 Aanbevolen leeftijd: 18+

LEGO Ideas 21347 Red London Telephone Box